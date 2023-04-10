Hyundai Bayon modeliyle adeta hodri meydan diyor! Nisan fiyat listesinde 110 bin TL'den fazla avantaj!

Nisan fiyat listesinde 110 bin TL'den fazla avantaj! Hyundai Bayon modeliyle adeta hodri meydan diyor! Hyundai Bayon, Türkiye'de en çok satılan araçlardan biridir. Güney Kore merkezli otomotiv devi, yüksek performansı, çekici tasarımı ve kaliteli üretimiyle Türk tüketicilerinin beğenisini kazanmıştır. Bu başarısında pay sahibi olan modellerden biri de Bayon'dur. Bu makalede, Hyundai Bayon'un fiyat detaylarına dair bilgilere yer haber24 olarak yer vereceğiz.

Bayon, B-SUV Segmentinde Neden Tercih Ediliyor?

Hyundai Bayon, B-SUV segmentinde yerden yüksek yapısı, çekici tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkat çeken bir modeldir. Bayon, şehir içinde kullanımı kolay, park etmesi rahat ve yakıt tüketimi düşük bir araçtır. Ayrıca, SUV segmentindeki araçların çoğunda görmeye alışık olduğumuz yüksek fiyatlarla karşılaşmadan, uygun fiyatlı bir araç sahibi olmak isteyenler için de ideal bir seçenektir.

Hyundai Bayon'un Performansı Nasıl?

Bayon'un performansı oldukça başarılıdır. Araç, 1.4 litre büyüklüğünde ve 100 beygir gücünde bir motora sahiptir. Bu motor, kullanıcılarını tatmin etmeyi başarır ve aracın yolda keyifli bir sürüş sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca, markanın B hatchback modeli olan i20'de de kullanılan bu motorun güvenilirliği de bilinmektedir.

Bagaj Hacmi ve Konfor Özellikleri

Hyundai Bayon, bagaj hacmi ile sınıfının gerekliliklerini yerine getirdiğini kanıtlar. 411 litrelik bir alana sahip olan araç, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda kullanıcılarına keyifli deneyimler yaşatır. Bunun yanı sıra, araçta konforlu bir iç mekan, geniş bir yolcu alanı ve son teknoloji özellikleri bulunur.

Hyundai Bayon Fiyat Listesi

Hyundai Bayon, Türkiye pazarında beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulmaktadır. Bu donanım seçenekleri şunlardır:

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 627.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik

Fiyatı: 662.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Fiyatı: 690.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Fiyatı: 764.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Fiyatı: 746.000 TL

Hyundai Bayon fiyatları, donanım seçeneklerine ve aracın özelliklerine göre değişiklik gösterir. Araçın başlangıç fiyatı 627.000 TL'dir.

haber24.com