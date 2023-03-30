Son dakika: Seçim öncesi şartlı ÖTV indirimi ve 2.el araç ithalatı müjdesi! Araç fiyatlarına devlet müdahalesi...

Sıfır el araç fiyatlarının artması araç alacaklarının yönünü ikinci el araçlara çevirdi. İkinci el araç fiyatlarının da son zamanlarda ciddi olarak artması yeni müdahale ihtimallerini beraberinde getirdi. Yeni müdahaleler arasında ikinci el araç ithalatı haberleri gelmekte. Cumhurbaşkanının ikinci el araç ithalatıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. İkinci el araç ithalatı yapılacak mı? Şartlı ÖTV indirimi olacak mı? Ve dahası yazımızın devamında…

Şartlı ÖTV İkinci El Araç İthalatı Olur mu?

Araç fiyatlarındaki artış sonrasında devletin yapmayı planladığı müdahaleler deşifre edildi! Konut fiyatlarındaki artış, TOKİ’nin yapacağı 250 bin sosyal konutla aşağı çekilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda Emlak Konut GYO’nun orta gelirliye yapacağı daireler de konut fiyatlarına yapılan bir çeşit müdahale olarak değerlendirilmektedir. Konut fiyatları düşerken araç fiyatları hep yükselecek mi? Araç fiyatları konusunda da hükümetin bir plan ve projesi olduğu bilgileri geldi. Gelen bilgiler arasında şartlı ÖTV be ikinci el araç ithalatı gibi seçenekler bulunuyor.

5 sene araç satmama şartları bir dönem konuşulmuştu. Yeni projeler ise ilk aracını alacaklara ÖTV indirimi uygulanması gibi projeler bulunuyor. ÖTV’siz araç satışı, ikinci el araç ithalatı da tartışılan konular arasında. Yapılan tartışmalarda bir kısım uzman ikinci el araç ithalatı yaparken dikkatli olunması gerektiğini savunuyor. Bazıları ise ülkemizin Avrupa’nın araba çöplüğüne dönmesi kaygısıyla karşı çıkıyor.

2. El Otomobil Fiyatları 2023 Yılında Düşer Mi?

Son birkaç yılda otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler, 2.el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, birçok kişinin yeni bir araç yerine daha uygun fiyatlı 2.el bir araç satın almasına yol açtı. Ancak, birçok kişi gelecekte 2.el otomobil fiyatlarının düşeceğini düşünüyor. Peki, 2.el otomobil fiyatları 2023 yılında düşer mi?

Öncelikle, 2.el otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair birçok faktör mevcut. Özellikle ekonomik faktörler, otomobil sektörünü doğrudan etkiliyor. Şu anda Türkiye ekonomisi, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluktan etkileniyor. Bu durumun otomobil sektörüne yansımaları olabilir.

Bir diğer faktör ise, yeni araç üretiminin artmasıdır. Eğer üreticiler daha fazla yeni araç üretirse, 2.el otomobil talebi düşebilir. Bu da 2.el otomobil fiyatlarını düşürebilir.

Bununla birlikte, 2.el otomobil fiyatlarındaki değişim sadece ekonomik ve sektörel faktörlere bağlı değildir. Tüketicilerin satın alma davranışları da 2.el otomobil fiyatlarını etkiler. Örneğin, bir modelin popülerliği artarsa, o modelin 2.el fiyatı da artabilir. Ayrıca, 2.el otomobil arzı ve talebi dengesi de fiyatlar üzerinde belirleyici bir faktördür.

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