15,6 Milyon Emekli Bayram İkramiyesi Alacak! Bayram İkramiyesinden EYT'liler de Yararlanacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama ile emeklilerin yüzü gülüyor. Her zaman için bakanlık tarafından emekliler öncelikler arasında yer alıyor. Bakanlık yapmış olduğu açıklama ile “Sosyal devlet anlayışı içinde hareket ederek emeklileri enflasyona karşı koruyucu önemler alıyoruz. Enflasyona yenik düşmemeleri için iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. 2019 yılında bin lira olan emekli aylığı 2020 yılında 1 500 liraya çıkarılırken, 2022 yılında bu tutar Ocak ayında 2 500 lira olurken, Temmuz ayında 3 500 liraya yükseltildi. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminde yüzde 36,36 artış ile 7 500 liraya yükseltildi.

En düşük emekli maaşı Aralık ayı 2022 ye göre yüzde 114,3 oranında arttırıldı. 2023 Nisan döneminden itibaren ödenecek aylıklar 7 500 lira olarak ödenecek. Yaklaşık 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak. Emeklilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun" denildi.

Bayram ikramiyesinden 15,6 Milyon Emekli Yararlanacak

Emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “2018 yılında Bayram ikramiyesi olarak bin lira ödenmeye başlandı. 2021 yılında bu rakam 1 100 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme ile ödenen tutar yüzde 82 oranla arttırılarak 2 bin liraya yükseltildi. Emekli vatandaşlarımız hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı olmak üzere iki kez ikramiye alacaktır. Yapılan bu düzenleme ile emekli olacak vatandaşların da dâhil olması ile birlikte 15,6 milyon emekli bu ödemelerden faydalanacaktır. 2018 yılından itibaren ödenen bayram ikramiyesi 114 milyar ulaştı. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önce Nisan ayı içerisinde ödenecektir.