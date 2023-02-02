Gözler oradaydı! Maaşa ek 3000 TL, 4500 TL, 6000 TL anında hesaba yatıyor! 30 gün boyunca sunuluyor!

30 gün boyunca sunuluyor! Gözler oradaydı! Maaşa ek 3000 TL, 4500 TL, 6000 TL anında hesaba yatıyor! Devlet dar gelirli vatandaşlar için destek sağlamaya devam etmekte! 2023 yılından önce aile destek başvuruları başladı. Aile destek paketine başvuran vatandaşlar ödemelerin ne zaman yatacağın araştırmakta! Ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardımlar devam ediyor. Birçok alanda sosyal yardım hizmetleri mevcut. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Yılbaşı öncesi aile destek paketlerinin ödemesinin gerçekleşeceği müjdesi verildi.

Geçtiğimiz aylarda aile destek ödemeleri 850 TL ile 1.250 TL olarak belirlenmişti. Diğer yandan kira yardımı başvuruları da devam ediyor. Bu desteklerin ihtiyaç sahibi ailelere ve kişilere verilmesi farklı dönemlerde ve farklı isimlerle devam edecektir. Böylece maddi destek ihtiyacı olanlara gerekli ödemeler yapılmış olacaktır. Aynı zamanda maaşa ek 3000 TL, 4500 TL, 6000 TL anında hesaba yatması için görüşmeler sürdürülüyor. Bu anlamda gelecek olan haberleri bekliyoruz.

Yardım Başvuruları Nasıl Gerçekleşiyor?

Başvuru kapasitesi genişletilerek 40 miyar TL ‘ye ulaştı! Aile destek paketine başvurular e-devlet üzerinden yapılmakta. Aile ve Sosyal Bakanlıkları, sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına online olarak başvurular yapılmakta.

Başvuru sonrasında yetkili kişiler tarafından incelemeler yapılıyor. Gerekli koşulları sağlayan vatandaşların ödemeleri kısa sürede gerçekleşiyor.

haber24.com özel haber

