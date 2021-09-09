Son Dakika, Sabah Haber Verildi, 3000 TL Destek Ödemeleri Başladı

3000 TL destek ödemesi başladı. 3 banka birleşti. Son dakika haberine göre 3000 TL'ye kadar destek ödemesi almak isteyen kişilere 3 banka tarafından onay verilecek. Bankalar kişilerin acil ihtiyacı olmaları durumunda 3000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı sunacak. 3000 TL kredi ödemesi alacak olan kişiler hızlı ve anında onay alabilmeleri için banka hesabı olması ve banka hesabı üzerinden almış oldukları bir internet bankacılığı şifresi olması gerekmektedir.

3000 TL'ye kadar destek ödemesi alacak olan kişiler kredi başvurularını yapmaları ile birlikte aynı gün içerisinde bu kredileri kullanabilirler. 3000 TL'ye kadar ayrıca bankalar kredi haricinde de artı para imkanı sunmaktadır. Yapılan başvurular tamamen kredi notunuza göre verilecek ve Kredi notu düşük olan kişiler onay alamayacaklardır.

Ziraat Bankası 3.000 TL destek ödemesi başvurusu

Türkiye'nin en çok müşteri portföyüne sahip olan kamu Bankası olan Ziraat Bankası, 3 bin TL'ye kadar destek vermeye devam ediyor. Bu banka üzerinde bir hesabınız varsa bankanın mobil uygulamasına girerek buradan 3000 TL ödeme başvurusunda bulunabilirsiniz. 3000 TL'ye kadar verilecek olan destek ödemelerinde banka hemen sizlere sonuç verecek ve bu sonuca göre de hesabınıza bu parayı aktaracaktır. Eğer 3000 TL ihtiyaç Kredisi olarak kullanırsanız 36 ay vadeye kadar kredi alabilirsiniz.

Akbank 3000 TL destek ödemesi başvurusu

3000 TL'ye kadar destek ödemesi başvurusu yapacak olan kişiler Akbank hesapları olması durumunda Akbank internet sitesine girerek veya Akbank direkt uygulamasına girerek buradan 3000 TL destek ödemesi başvurusunda bulunabilir. Uygulama üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ihtiyaç Kredisi olarak 3000 TL hızlı Kredi alabileceklerdir. Ayrıca kredi almak istemeyen kişiler de kendi hesapları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para 3000 TL kullanabilirler.

DenizBank 3000 TL ödeme başvurusu

Denizbank üzerinden de 3 bin TL'ye kadar ödeme başvurusu alınıyor. Denizbank üzerinden 3 bin TL'ye kadar ödeme başvurusu almak isteyen kişiler başvurularını Denizbank mobil uygulamasından veya sms ile yapıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmından kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında sizlere sonucu aynı dakika içerisinde verilecek. Onaylanan sonuç dahilinde de kredinizi kullanabileceksiniz.