Son Dakika Rize'de deprem! Rize kaç şiddetinde deprem oldu! Son Depremler

Son Dakika Rize'de deprem oldu. Son 24 saatte Türkiye beşik gibi sallanıyor. İlk olarak Kütahya, hemen ardından Muğla ve Manisa depremleri sonrası deprem bugün Karadeniz bölgesinde olmaya devam ediyor!

Rize'de deprem oldu!

Türkiye sallanıyor. Manisa, Adana, Antalya depremleri sonrası Rize'de deprem meydana geldi. Rize depremi 2.9 şiddetinde açıklandı. Vatandaşların merkez üssü Rize olması nedeniyle telaşlandığı deprem herkesi korkuttu.

Rize'de deprem mi oldu?

Rize'de bugün 2.9 şiddetinde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Karadeniz'de deprem korkutur!

Çok nadir olarak karadeniz'de deprem oluyor. Bu sebeple vatandaşlar kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası uzmanlar depremlerin süreceğini açıkladı.