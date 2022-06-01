Garanti Bankası İle Birlikte 3 Banka Kampanya Yayınladı! 18 Yaş Üstü Olanlara 18 000 TL Ödeme…

Garanti Bankası ile 3 ayrı banka, kampanya duyurusunda bulundu. 18 yaş üstü olan vatandaşlara 18 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Son dakika olarak duyurulan kampanyada ödemeler hızlı bir şekilde yapılacak.

Garanti Bankası ve 3 banka duyuruda bulundu. 18 üstü olan kişiler için 18 bin lira ödeme yapılacak. Kampanyada ödemeler hızlı bir şekilde yapılacak. Garanti Bankası’nın yanı sıra Ziraat Bankası, Denizbank ve İNG Bank’ta kampanyaya dâhil oldu. Bankalar tarafından başlatılan kampanyaya başvurmak isteyen vatandaşlar 18 bin liraya kadar ödeme alacak. Krediden faydalanabilmek için kredi notunun uygun olması gerekir. Şartın karşılanması halinde kısa sürede kredi sonucu öğrenilebilecek. Onaylanan kredi istenildiği zaman kullanılabilecek.

Garanti Bankası

Garanti Bankası’na başvuru yapmak için en yakın banka şubesine gidilerek ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Kredi notu 1100 ve üzeri durumunda kredi kullanılabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için banka şubeleri kullanılabilir. Kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapmak gerekiyor. Bunun yanı sıra resmi internet sitesi de kullanılabilir. Ayrıca mobil uygulama da kullanılarak başvuru yapılabilir.

Denizbank

Düşük faiz oranlarının uygulandığı krediye başvuru yapmak için Denizbank tercih edildiğinde, SMS yöntemi ile başvuru yapılabilir. Cep telefonun mesaj kısmına kredim yazılarak boş bırakılır. TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya gönderilebilir. Gönderilen mesaj sonrası sizlere kredi ile ilgili bildirim gelir. Onaylanan krediyi en yakın banka şubesine uğrayarak kimlik ile kullanabilirsiniz.

ING Bank

ING Bank, banka kredi notuna göre kredi kullandırıyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Bankanın internet sitesi kullanılarak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Yapılan başvuru sonucu onaylanan kredi 18 bin lira olarak banka şubelerinden kimlik ile beraber alınabilir.

Sizlerde ihtiyaçlarınızı karşılamanız için bankalardan birine ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Şartların sağlanması ve onay verilmesi durumunda kredinizi en yakın banka şubesinden alarak kullanabilirsiniz. Başvuru için yeterli kredi puanına sahip olmanız gerekir.