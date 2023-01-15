Son Dakika: Resmi Gazetede Yayına Girdi, Emekliler Hesabınıza Yatmış Olabilir! Hesaplarınızı Kontrol Edin…

Emeklilere müjde var. Hesaplarınızı kontrol edin 4 bin lira yatmış olabilir. Maddi anlamda nakit sorunu yaşayan emekli vatandaşlar artan enflasyon nedeni ile zamların altında ezilmesi onların yaşam standardını etkiliyor. Maddi açıdan sorunların üst düzeyde olduğu şu günlerde emekliler bankaların yürüttüğü kampanyaları yakından takip ediyor. Emeklilerin hesaplarını kontrol etmeleri menfaatlerini ön plana çıkarır. Bankalar tarafından verilecek olan ödemeler hesabınızı yatmış olabilir.

Kampanya kapsamında yapılacak ödemede 4 bin lira tutarındaki nakit para maaşın bulunduğu hesaba aktarılacak. Acil durumlarda 4 bin lira çekilebilir. Çekilen tutar 12 aylık dönemde avans olarak da kullanılabilir. Hesabınıza yatıp yatmadığı konusunda bankadan bilgi alabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için mobil uygulama kullanılabilir. Uygulamaya girilerek işlem yapılabilir. Her hangi bir şubeye gitmeden onay alınması konusunda kontrol edebilirsiniz. Yapılan kontrol sonucunda hesabınıza ödeme yatıp yatmadığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ziraat Bankası 4 bin TL Ödeme Gerçekleştireceğini Emeklilere Duyurdu

Kamu bankası hizmeti yürüten Ziraat Bankası yeni kampanya ile gündemde yerini koruyor. Uygulamaya koyduğu kampanyalar ile emekliler tarafından tercih edilen banka emekli vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Emekli vatandaşların 4 bin liralık artı paradan faydalanmak istediklerinde mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra müşteri hizmetleri üzerinden de başvuru yapılabilir. İsteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek başvuru da yapabilir.

Vakıfbank’tan Emeklilere 4 bin TL Ödeme Fırsatı

Kamu bankaları arasında yer alan ve emekliler tarafından tercih edilen Vakıfbank emekli vatandaşlara ödeme imkânı tanıyor. Emekli vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda kampanyadan yararlanabilirler. Bankanın internet sitesi üzerinden giriş yapılarak kredili mevduat hesabı açtıran kişiler başvurularını rahatlıkla yapabilir. Ayrıca ATM aracılığı ile de başvuru yapma imkânı mevcut. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçer işlem de yapılabilir. Sizlerde emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz..