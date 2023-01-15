0-2-4-6-8 son TC kimlik numarası olanlar dikkat, Bankadan açıklama geldi: Ödeme olarak 30-50 bin TL arasında alacaksınız

Denizbank ve Akbank tarafından yapılan yeni kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere, bugünden itibaren ay sonuna kadar hemen 36 ay vadeli kredi işlemi kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak verilmektedir. Denizbank ve Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasından kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde, ödemeler gerçekleştirmektedir. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi ödemesi alabilirsiniz.

Denizbank ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle işlem yaparken, kredi ödemeleri için 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Denizbank ve Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler aynı zamanda kredi puanı uygun olması durumunda kredi ödemesi alabiliyor.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları...

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek Denizbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, SMS atabilir veya bu bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılarak, ne kadar onay aldığını görebilir. Denizbank üzerinden aynı zamanda bankanın internet sitesi üzerinden de işlem yapabiliyorsunuz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları...

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara kredi işlemleri hemen aynı gün içinde verilmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde onay alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde hızlı bir şekilde katılabilecek, dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, hesabınıza ödeme alabileceksiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına mesaj atabilir veya çağrı merkezi numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak, buradan da kredi başvurusu ve sorgulaması yapabilirsiniz.