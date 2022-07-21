SON Dakika: Resmi Gazete Yayına Girdi! Bu Geceden itibaren emekliye ödeme olacak

Emekli olan kişiler, acil ihtiyaçlar olması durumunda düşük faizli kredi kullanabilecekleri yeni kampanya, devlet tarafından onaylandı. Kamu bankaları tarafından yapılacak olan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredi tutarı hakkında bilgileri SMS ile kendiniz gönderebileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde, bankaların kredi kampanyalarına katılabilmek için öncelikli olarak internet bankacılığı uygulamasını indirmeniz gerekiyor ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden emekli kredisi başvurusu yapmanız gerekiyor.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar, kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa en yakın banka şubelerine giderek bu bankaların başlatmış olduğu düşük faizli kredi kampanyalarına katılabilmek dediler. Birbirinden farklı kredi paketleriyle birlikte acil ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatabiliyor. Banka kredi şartlarına uygun olan emekliler kredi başvurusunda bulunmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına para ödemesi alabilmektedirler. ihtiyaç kredisi kullanmak için bankaya maaş taşımanız gerekmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilmektedirler. Emekli promosyonlarından faydalanacak olan kişilere banka ayrıca ihtiyaç kredisi haricinde kredi kullanmak istiyorsa olur, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde destek olmaktadır.