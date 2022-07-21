22 Temmuz Cuma Günü Hesaplara 37000 TL Ödeme Yatıyor! TC Kimlik numarası üzerinden sorgulama yapmayı unutmayın...

Tc kimlik numarası üzerinden 37000 TL ödeme almak için son dakika kampanyası duyuruldu. 22 Temmuz Cuma günü hesaplara ödeme almak istiyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirerek, 37000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda kredi imkanından faydalanabilmektedirler.

Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilecekler başvurularını gerçekleştirerek, 37000 TL ihtiyaç kredisini, belgesiz olarak kullanabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından açıklanan kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda istedikleri zaman bireysel olarak kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız istenmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın internet sitesine giriş yaparak, kredi başvuru formunu eksiksiz doldurmanız durumunda, sizlerin, cep telefonuna gelecek olan mesaj ile ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olmanız ile birlikte sizlerde 36 ay vadeli, bu krediye katılarak, 37 000 TL ihtiyaç kredinizi hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanabilmektedir. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, Yapı Kredi Bankası, SMS kredi servisine başvurunuzda bulunabilirsiniz. Bankadan onay alan vatandaşlar, en yakın şubeye giderek kredi kullanabilmektedir...