Son Dakika: QNB Finansbank 70.000 TL Nakit Ödemesi Yapacak, Bankadan Açıklama Akşam Geldi

Son Dakika: QNB Finansbank üzerinden 70000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasına katılarak, acil ihtiyaçlarına ve diğer bankadaki borçları kapatmak isteyen vatandaşlar için düşük faizli nakit ödemesi yapılacak. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte banka, belirli politikalara uygun bir kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için bu kampanyayı hazırladı. Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 70000 TL'ye kadar nakit onayı alırsa, 24 ay vadeli 50000 TL'ye kadar nakit onayı alır ise 36 ay vadeli Finansbank kredisi kullanabilecek.

Özellikle son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden acil ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, Finansbank müşterisi olan kişilere daha düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunacak. QNB, Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için bazı şartları, kendi resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Başvuru

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, kredi onayı almak isteyen vatandaşlar, 70000 TL nakit onayı almaları için yukarıdaki şartları uygun vatandaş olması gerekiyor. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerin başvuruları en kolay bir şekilde SMS ile yapılıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi başvurusu yapabilecek ve banka üzerinden verilecek olan bu kredi kampanyasına, oturduğunuz yerden hizmet alacaksınız. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazınız ve bu mesajı: 50 30 numarasına gönderiniz.

50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlerin kredi değerlendirme sonucunun, cep telefonunuza yine mesaj ile gönderecek. Gelecek olan mesajda, eğer kredi onayı aldıysanız ne kadar kredi onayı aldığınızı ve hangi faiz oranları ile krediyi nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler sizlere gönderilecektir. Size en yakın Finansbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte ilk mesajda, onaylanan tutarı, kullanabilir, bu bankada hesabınız var ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama üzerinden, krediyi hesaba yatırabilirsiniz. Bankanın, güncel faiz oranlarını ve diğer kredi kampanyalarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilirsiniz.