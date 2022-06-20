Son Dakika: QNB Finansbank 6000 TL Para Yatırıyor

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 6000 TL'ye kadar 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi şartlarına uygun olması durumunda bu bankadan 6000 TL gibi kredileri düşük limitli olduğu için gelir belgesiz olarak alabileceklerdir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka kredi puanı uygun olması gerekiyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, maalesef kredi onayı alamıyor. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız SMS ile birlikte bankadan ne kadar kredi onayı alacağınızı görecek, kredi notu 1200 ve üzerinde olanlar da hemen onay alacaklardır.

SMS ile başvuru...

SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi başvurusunda bulunmak için cep telefonlarından ücretli bir mesaj atması gerekmektedir. 6.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına göndererek veya bu bankanın resmi internet sitesine giriş yapıp buradaki kredi başvuru formunu doldurarak, onay alıp almadıklarını görebiliyor.

Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak gönderdikten sonra sizlere verilecek olan kredi kampanyasında hızlı birşekilde ne kadar onay aldığınızı, sizlerin hesabına gönderilecek olan mesajda, göreceksiniz.

Cep telefonu üzerinden onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylı tutarları kullanabiliyor. Almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka ayrıca, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Emekli olan kişiler kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, 6000 TL değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilecek ve 100000 TL'ye kadar yüksek limitli krediler kullanabileceksiniz.