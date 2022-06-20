2 Bankadan Açıklama: Banka Hesabınız Varsa 100.000 TL 12 Ay Vadeli Anında Nakit Hesaplarda Olacak!

100.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 12 ay vadeli olarak anında nakit kredi kampanyası hesabı duyuruldu. 2 banka üzerinden yapılan açıklamada, kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere yeni bir kampanya yapıldı. 12 ay vadeye kadar alacağınız bu ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL kadar kredi alacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceklerdir. En yakın banka şubesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlere 36 ay vadeli olarak sadece 50000 TL kredi imkanı sağlanmaktadır. Sizlere şimdi iki bankanın yapmış olduğu kampanyanın hakkında bilgileri verelim.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın internet bankacılığını kullanarak yüksek limitli krediler kullanabiliyor. 100000 TL ve üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkandan faydalanmanıza olanak sağlıyor. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere banka şartlarına uygun olması, şu şekilde ... Kredi notu uygun olan kişilerin enaz 1200 üzerinde bir puan olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kredi kullanacak olan vatandaşın 20 yaş üzerinde olması gerekmektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak gönderirse banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak edecek bu kredi kampanyasında kredi kullanacak olan kişiler sadece banka şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi seçeneklerinden faydalanmalarına olanak sağlıyor. Garanti Bankası, özellikle emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara hemen kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlar ve ihtiyaç kredisi kullanmaları için anında imkan sağlar.