Kimlik Numarasına Göre Ödeme Verilecek… Son Hanesine Göre 17 000 TL 

Kimlik numarasına göre ödeme yapılacak! Başvurular başladı. Kimlik numarasının son hanesine göre 17 bin TL ödeme yapılacak. Ödeme haberleri bankalardan geldi. Detaylar geliyor…

Gelen son dakika haberinde, kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacak. Yapılacak ödemede tutar 17 bin TL olarak belirlendi. Kampanya katılım sağlayarak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 17 bin TL ye kadar nakit kredi kullanabilecek. İhtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada başvuru yapılacak 3 banka bulunuyor. Bu bankalardan her hangi birini başvuru yapılarak kredi kullanılabilecek.

Denizbank Tarafından Uygulanan Kredi

Denizbank tarafından verilecek olan 17 bin TL tutarındaki krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekiyor. Banka kredi notunun uygun olması durumunda bankadan onay alınabilecek. Kredi kullanacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 17 bin TL tutarındaki kredi için SMS yöntemini kullanabilirler. SMS ile başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar, başvurularını bankaya gitmeden yapabilecek. SMS yöntemini kullanan vatandaşlar, Kredim yazarak boşluk bırakıp TC Kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya mesaj atabilirler.

QNB Finansbank Tarafından Uygulanan Kredi

Ülkemizde özel banka olarak hizmet veren bankalardan biri olan QNB Finansbank, uygulamaya koyduğu 17 bin TL tutarındaki kredide 3 ay erteleme imkânı sunuyor. QNB Finans bank’tan 17 bin TL tutarlı ihtiyaç kredisi alacak olan bireyler TC Kimlik numarasını 5030 nolu numaraya göndererek mesaj atabilirler. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli imkânı olan kredi için onay aldıklarında en yakın banka şubesine giderek krediyi kullanabilirler.

Akbank Tarafından Uygulanan Kredi

Bir diğer özel banka olarak hizmet veren Akbank, direkt olarak uygulama üzerinden 17 bin TL tutarlı, masrafsız ve kefil gerektirmeden kredi kullanılabilecek. Bankanın ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen kişiler, TC Kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak sonuçlar hakkında bilgi alabilirler. KREDİ TC KİMLİK yazarak, 4425 nolu numaraya gönderilerek kredi başvurusu yapılabilir.