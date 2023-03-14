Son dakika: PTT nakit ihtiyacı olanlara 15.000 TL yatırıyor, Kimlik ile PTT gişelerine giden hemen parayı çekiyor

Acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilerin ve maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların ihtiyacı olan ödemeler aile ve Sosyal politikalar bakanlığı aracılığı ile ödenmeye devam ediliyor. Bakanlık ise ödemelerini PTT aracılığı ile ATM’den hesaplara aktarıyor. Maddi olarak nakit sıkıntınız varsa bankalara gitmek yerine e-devlet üzerinden aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’nın sayfasından başvuru yaparak 15.000 tl’nizi alabilirsiniz. 15.000 TL’yi alabilmek için ise bazı şartları sağlamak gerekiyor. Yardım ödemesinden kazanabilmek için ise asgari ücretle çalışanlar ile birlikte emekli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak ödeniyor.

Türkiye aile destek paketi yardımları başladı

Enflasyonu yükselmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi olan ve maddi imkansızlığı bulunan vatandaşlar gün geçtikçe artmaya başladı. Devlet ise Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı aracılığı ile sağlanan birçok yardım kampanyasına ek olarak da Türkiye’ye ayrı destek paketini de sunmaya başladı. Bu kapsamda asgari ücretli ve emekli olan vatandaşlara yönelik olarak bu destek paketleri sunuluyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var ki Dar gelirli olan hane halkı içerisinde bir kişinin başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanabiliyorlar. Aile ödemesi ise toplamda en fazla 15.000 TL’yi bulabiliyor. Ödemeler aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından PTT üzerinden hesaplara aktarılıyor.

Dar gelirli olan ihtiyaç sahibi olan ve emekli olan vatandaşlarla birlikte asgari ücretli çalışan kişiler ihtiyaçları dahilinde aylık olarak devlet tarafından ödemelerle destekleniyorlar. Aile yardım ödemesinden de faydalanmak için bazı şartlar gerekiyor ki bu şartların başında tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmak yer alıyor. Öte yandan asgari ücretle çalışan kişilerde aile içerisinde kişi başına düşen meblağının asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmekte. Bununla birlikte emekli ve durumu olmayan vatandaşlara yönelik olarak da ödenmeye devam ediliyor. Başvuru yapmak için e-devlet üzerinden t.c kimlik numaraları ve şifreler girilerek kayıt oluşturmak gerekiyor.