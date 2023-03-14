Denizbank Açıklama Yaptı: Sıfır Faizli 10.000 TL Nakit İçin Son Günler, Başvuru Yapan Faizsiz Kredi Alıyor

DenizBank’tan sıfır faizli kredi imkanı: Bankalar son zamanlarda faizsiz kredi için birbirleriyle yarış haline gelmiş durumda. Enflasyonun yüksek olmuş olduğu bir ortamda DenizBank’a gelen yeni müşterilere özel olarak yapılan kampanya düzenleyen Denizbank faizsiz bir şekilde kredi imkânına kavuşturuyor. Üstelik bu bankalar arasında sadece DenizBank değil aynı zamanda Yapı Kredi Akbank ve iş Bankası gibi bankalarda bulunuyor. Denizbank bu şartlar altında faizsiz olarak ne kadar limitli kredi sağlıyor haberimizde olacak.

Hoş geldin kredisi

2023 yılına girilmesi ile birlikte bankalarda kolları sıvayarak portif ve yine yeni müşteriler eklemek için uygun kredi kampanyalarını devreye soktular. Bunun için yeni müşteri kampanyaları da birbirleri ile yarışır hale geldi.

Acil olarak nakit ihtiyacı olan ve hiçbir şekilde faiz ödemek istemeyen müşterilere yönelik olarak yapılan kampanyalar neticesinde ekonomik anlamda rahatlık sağlanması hedefleniyor. İhtiyacı dahilinde çok yüksek rakamlarda olan kredileri istemeyen ve aynı zamanda da faiz ödeme gibi bir hedefi olmayan yeni müşterilere yönelik olarak ilaç gibi Kredi geliyor.

Diğer bankalara da DenizBank da dahil olarak kampanya ilk defa müşterilerine duyurmuş oldu. Bu kredi kampanyası dahilinde DenizBank’a ilk defa müşteri olan kişilere yönelik olarak faizsiz şekilde Kredi imkanı sağlanacak. Sıfır faizli ve taksitle olacak şekilde 10.000 TL tutarında krediyi hizmete sunacak.

Üstelik bir 10.000 TL tutarındaki nakit avansı ise 6 ay boyunca ödeme seçeneği de sunulmuş olacak. DenizBank’a faizsiz bir şekilde kredi başvuru yapmak için ise belirli tarihler arasında bankaya uğramak gerekiyor.

1 Mart 2023 tarihinde başlayan kampanyanın süresi ise 31 Mart 2023 tarihi geldiğinde son bulacak. Kampanya sadece şubeye gidip de başvurmak istemeyen müşteriler ise denizbank.com adresinden ya da mobildeniz internet bankacılığı üzerinden Deniz kartım ATM ya da telefon üzerinden SMS kanalları ile de kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Her müşteri bir defa mahsus olmak üzere yararlanabiliyor.

Başvuru yapıldığında da DenizBank kredi kartı olması şart koşuluyor. Kredi kartları onaylanmış olan müşterilerin 250 TL ve 1000 TL arasında taksitli nakit avans otomatik olarak tanımlanıyor. Nakit avans kullanımı için ise Kredi kartlarının fiziki olarak gidip teslim alınması şart koşuluyor.