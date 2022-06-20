Son Dakika: PTT Devlet Destekli 8000 TL Ödeme Veriyor

PTT yaptığı kampanyalarda kredi alacak kişilere uygun faizlerle işlem yapmaktadır. Kredi almak istiyorsanız, PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceksiniz. 8000 TL'ye kadar bankadan ihtiyaç kredisi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli bu kredileri hemen kullanacaklardır. 8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan Aktifbank ve PTT sizlere SMS ile de işlem yaparak kredi verecektir.

PTT ve Aktifbank düşük kredi notuna uygun olan kişilere, 8000 TL'ye kadar işlem yapacak ve kredi kullandıracaktır. PTT ve Aktifbank üzerinden 8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyenler, başvuru yaptıklarında 18 yaş üzeri ve TC vatandaşı olması yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı da PTT şubelerinden veya PTT uygulamasından kullanacaksınız. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına sadece Aktifbank üzerinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Kredi almak isteyenlerin ayrıca bireysel müşteri olması şarttır.

PTT kredisi kampanyasına başvuru SMS ile yapılıyor!

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için SMS atmak isteyenler, emekli olması durumunda PTT TC KİMLİK, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda Kredi TC KİMLİK yazarak 3050 numarasına mesaj atması gerekiyor. SMS ile yapılan kredi başvurusu sonrasında kredinizi hemen hesabınıza atacak ve onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde kredinizi kullanmanız için işlem yapacaklardır.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, emekli ise ve emekli maaşı bu bankada ise 90.000 TL'ye kadar kredi alabileceklerdir. 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler bankaya giderek hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabileceklerdir. Kredi almak için son dakika kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunulacaktır. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabilecek ve bu kredileri hemen PTT üzerinden hesaplarda göreceksiniz.