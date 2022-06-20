Kenya'nın Bir Sonraki Başkanı Olmak İçin Yarış Sürüyor

9 Ağustos'ta Kenyalılar bir sonraki cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Şu anda, iki beş yıllık görev süresinin ardından göreve devam etmesi anayasal olarak yasaklanan görevdeki Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın yerini almak için dört aday var.

6 Haziran'da ülkenin Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IBEC) inceleme sürecini tamamladı ve yarışmacı sayısını 55'ten dörde indirdi. Diskalifiye edilenlerden bazıları arasında popüler milletvekili Ekuru Aukot ve bağımsız aday Jeremiah Nyagah yer alıyor.

İki ana rakip, Kenyatta'nın kamuoyuna desteğini açıkladığı muhalefet lideri Raila Odinga ve cumhurbaşkanının yardımcısı William Ruto olmaya devam ediyor.

Raila Odinga - Turuncu Demokratik Hareket

1997'de Kenya cumhurbaşkanlığı için yarışan ve üçüncü bitirdiğinde seri bir aday olan Raila Odinga'nın bu beşinci girişimi.

Kenya'nın en popüler politikacılarından biri olan Odinga, bağımsızlık kahramanı ve Kenya'nın ilk başkan yardımcısı olan babası Jaramogi Oginga Odinga ile başlayan bir hanedanın reisi. Yaşlı Odinga, Uhuru'nun babası ve Kenya'nın ilk cumhurbaşkanı olan Jomo Kenyatta'nın bir arkadaşı ve koşu arkadaşıydı.

77 yaşındaki merhum, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın arabuluculuğunda yapılan barış görüşmelerinin ardından kurulan büyük bir koalisyonda, 2008-2013 yılları arasında Başkan Mwai Kibaki'ye (şimdi rahmetli) başbakanlık yaptı. Kibaki'nin kazandığı ve Odinga'nın ikinci olduğu ve Kenya'nın bazı bölgelerinde kan dökülmesine yol açan tartışmalı 2007 seçimlerinin sonucu buydu.

Odinga ayrıca 2013 ve 2017 seçimlerini genç Kenyatta'ya kaybetti, ancak şimdi ezeli rakibi tarafından onaylanıyor.

Bu sefer, Kibaki'nin adalet bakanı Martha Karua'yı, ülkenin en büyük etnik grubu olan Kikuyu halkı arasında kitlesel oy toplamak için aday arkadaşı olarak seçti.

Odinga'nın merkez sol kampanya gündemi, yolsuzlukla mücadele etmeye ve Kenyalıların ortak temel hizmetlerini reddettiğini söylediği boşlukları düzeltmeye odaklanıyor. Ayrıca ülkeyi birleştirmek için ulusal uzlaşma, yargı reformları ve yoksul haneler için sosyal refah sözü verdi.

Şimdiye kadar resmen bir manifesto yayınlayan tek başkan adayı.

William Ruto - Birleşik Demokrat Parti

Ruto ilk kez 1992'de, yöneten Kenya Afrika Ulusal Birliği'nin iktidarı korumasına yardımcı olan, oldukça popüler olan Youth for KANU 92'nin (YK92) kurulmasına yardım ettikten sonra ilgi odağı oldu.

David Mwaure Waihiga – Agano Partisi

Raila ve Ruto'dan farklı olarak David Mwaure, bir düzineden fazla yıldır siyasetin içinde olmasına rağmen Kenya siyaset arenasında bilinen bir isim değil.

35 yıldan fazla deneyime sahip bir avukat, Kenya'nın en üst koltuğunda ilk şansını 2013 yılında aynı parti altında yaptı. Ancak, Kenya kıyılarındaki Lamu İlçesi valiliğine aday olma yarışını bıraktı ve başarısız oldu.

Bir din adamı olan Waihiga, hükümetin Kenya'nın birçok sorununu çözmek için taze kana ihtiyacı olduğuna inanıyor.

George Wajackoyah – Kökler Partisi

Beş derecelik bir başka deneyimli avukat olan George Wajackoyah, tartışmalı siyasi gösterileri ve açıklamalarıyla tanınıyor.

Kökler Partisi'nin 61 yaşındaki lideri, başkanlık adaylığını Rastafaryan inancına ve niteliklerine dayandırıyor. Kenya'nın boğuştuğu devasa borçları dengelemeye yardımcı olacağını söylediği esrarın yasallaştırılmasını savunuyor.