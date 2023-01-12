Konut Fırsatçılığı Yok Artık Dedirtti! Saatler içinde Evin Değeri 550 bin TL Arttı!

Kısa süre önce orta gelirliye yönelik başlatılan yeni evim kampanyası kapsamında sunulan fırsat aileleri bir nebze olsun rahatlatmıştı. Yeni duyuma göre piyasada fırsatçılar türemeye başladı. Kampanya açıklandığı andan itibaren konut fiyatlarında fahiş bir artış yaşandığı fark edildi. Öyle ki bu artırım tüm internet sitelerine de emlakçılara bir anda yansırken bazı konutların fiyatlarını sadece 24 saatlik dilim içerisinde 1 milyon TL'ye ulaştığını da fark ettirdi.

Sosyal medyanın gündemine düşen bu haber sonrasında Hazine ve maliye Bakanlığı harekete geçti. Pek çok kişi paylaştığı gönderide sadece 24 saatlik dilimde beğenilerek favorilere atılmış olan ev ilanlarının arada oluşan fahiş fiyat farkını paylaşanlarla doldu taştı. Bu paylaşımlar vatandaşlar tarafından da büyük bir tepki ile karşılandı. Hazine ve maliye Bakanlığı konu üzerine fırsatçıları yakın takibe aldık duyurusunda bulundu.

İnternet İlanları Fahiş Rakama Ulaştı!

sahibinden.com üzerinden yayınlanan bir ilanın 31 Aralık 2022 tarihindeki fiyatı Hazine ve maliye bakanlığı'na müfettişlerini harekete geçirdi. 3 Ocak 2023 tarihinde bir kişi favorilere eklediği ilanının fiyatıyla 700 bin TL olduğunu gösteriyordu. Konut projesi açıklandıktan ve şartlar netleştikten sonra sadece 24 saat içerisinde yani 4 Ocak 2023 tarihinde evin fiyatı 1.250 TL yapıldı.

Tüm bu süreçte piyasada bu projeyi manipüle etmek isteyen kişiler için büyük oldukça yüksek oranlarda ceza kesileceğini paylaştı. Bilerek fırsatçılık yapanlar bilinçli olarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecektir, denerek sürecin net olarak altı çizildi.

Açıklama Gününde Fiyatı Arttırdılar!

Yine aynı sitede bir başka kullanıcı 4 Ocak 2023 tarihinde 1600 TL olan evin fiyatını yalnızca birkaç saat içerisinde aynı gün 1800 TL'ye güncelledi. İşin ilginç yanı orta gelirliye yönelik konut kampanyasının açıklaması 4 Ocak tarihinde yapılmıştı. Açıklamanın yapıldığı gün bu fiyat artışı yapıldı. Konut kredi paketinin 15 yıla kadar vatandaşlara sunulduğu ve peşinattan faydalanabileceği söylenmişti. Vatandaşları destekleyecek bu kredi paketinin faiz oranı ise %0.69'da başlatılacağı söylendi. Bu duyurunun yapıldığı ilk gün bir iki saat içerisinde fiyat farklılığı anında piyasalara yansıdı.

Fırsatçılar Ellerini Çabuk Tutuyor!

Sahibinden.com sitesi üzerinden paylaşım yapılan bir ilanda kişi 4 Ocak 2023 tarihinde evi listesine eklemiştir. Eklenen evin fiyatı 865 bin TL idi. 6 Ocak 2023 tarihinde ise hemen rakam güncellendi ve 920 bin TL'yi çıkarıldı. Tüm bu işlemlerin 16 Ocak tarihinde başvurularının alınacağı proje için yapıldığı biliniyor fırsatçılar sözde ellerini çabuk tutuyor.

İstanbul Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin TL idi. Evi henüz yeni favorilerine eklemişti. Sonuç olarak saatler içerisinde evin fiyatı 1 milyon 250 bin TL'yi gördü. Maliye Bakanlığı bu ifşalara sessiz kalmadı. “Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz” yorumunda bulundu.