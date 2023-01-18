SON DAKİKA: ÖTV'siz araç alacak olanlar için şartlar açıklandı! TOGG ile birlikte...

SON DAKİKA: TOGG ile birlikte... ÖTV'siz araç alacak olanlar için şartlar açıklandı! Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci tarafından yapılan açıklamada bu haberin tamamen asılsız olduğu ifade edilirken bunun sebebi olarak da bu konusun suistimale açık olmasını gösterdi. Özpeynirci yaptığı açıklamada her evde mutlaka ilk aracını alacak birinin bulunacağını bu sebeple devletin ciddi vergi kaybı yaşayacağını belirtti.

TOGG İle Birlikte ÖTV’lerde de Düzenleme Bekleniyor

Hükümet kanadından TOGG için bir kredi veya kampanyanın yayınlanması bekleniyor. 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin otomobili TOGG, yollarda olacağı kesinleşti. Şimdiden milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOGG otomobiller ile ilgili paylaşılan gelişmelerde de ÖTV'ler de ki düzenlemenin genişletilmeyeceği. Bu konuda detaylı açıklamanın yapılması ile birlikte vatandaşların TOGG için başvuruda bulunması da söz konusu olabilecek.

Türkiye'de devletten gelen ÖTV muafiyeti takviyeleri devam etmekte. Bu doğrultuda yeni paket eşliğinde kişiler ÖTV ödemeden sıfır otomobile sahip olabilecek. Duyurulan bu desteğe dair koşullar ve ayrıntılar da yurtdaşlar ile paylaşıldı. ÖTV muafiyeti yinel olarak "Engellilere sağlanan destek" şeklinde de bilinmektedir. Aile de engelli bir fert var ise burada devlet tarafından sunulan paketlerde ÖTV ödemeden sıfır araca sahip olunabiliyor.

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