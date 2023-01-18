55 yaşın altında herkese geri ödemesiz 2.833 TL işe başlama parası! İşi olmayıp arayanlar yararlanabilecek!

İşi olmayıp arayanlar yararlanabilecek! 55 yaşın altında herkese geri ödemesiz 2.833 TL işe başlama parası! Aile Bakanlığı işe başlama parası veya işe yönlendirme parası için senede 1 kerelik 2.833 TL TL ödeme yapacak. Bu ödeneğin asıl amacı işsiz olan kişilerin, işe başlama sürecinde ihtiyacı olan masrafları karşılayabilmesi için verilecek. Yardım destek programında bulunan vatandaşlar bu ödenekten faydalanabilecek.

İşe başlama sürecinde olan vatandaşların mağdur olmaması ve ihtiyaçlarını karşılaması için Aile Bakanlığı destekte bulunuyor. İşe başlama sürecini problemsiz geçirmeleri için destek ödeme de şartlar bulunuyor. Sadece iş başvurusu yapan vatandaşlar ile iş başvurusu onaylanan kişiler bu yardım programından yararlanacak.

8.500 TL Tek Seferde Ödeme Alabilirsiniz!

İşe başlama yardım parası desteği veren Aile Bakanlığı programına sizler de başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR aracılığıyla işe yönlendirilen kişiler bu imkandan faydalanabilir. Başvuru için İŞKUR veya ile iletişime geçebilirsiniz.

2.833 TL Destek Parası Yılda 3 Kere Alınabilir!

55 yaşın altında olanlar için düzenlenen işe başlama yardımının yanı sıra 2.833 TL destek parası da gündemde! Aile Bakanlığı destek programı kapsamında senede 3 kere 2.833 TL ödenek alınabilir. İş başvuru sürecinde olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması adına yapılan bir yardım parçasıdır. Ancak bu ödeme azami olarak 1 sene içerisinde 3 kez yapılmaktadır. Sizler de 2.833 TL destek ödemesi için İŞKUR'u arayın.

haber24.com özel haber