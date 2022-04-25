Son Dakika Önemli Manşet Haber: Ziraat Bankası 0.49 Faizle Nakit Kampanyası Hakkında Duyuru Yaptı! Kimler Alabilecek? belli oldu. Nakit ihtiyacı olanlara düşük faizli nakit başladı mı? Ziraat Bankası üzerinden 0.49 faiz oranları ile nakit kredi kullanacak olan vatandaşları araştırmalara devam etmektedir. Mayıs ayı içerisinde başlayacak olan bu kampanyaya katılacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 5000 TL ile 10.000 TL arasında 0.49 faiz oranları ile nakit kredi kullanabiliyor. Yapılacak olan kampanyada banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 0.49 faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlar, daha önce bu banka üzerinden kredi almış ve düzenli ödemiş olması gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz, nakit kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Ziraat Bankası, mobil uygulaması, şifresi oluşturarak bankanın internet bankacılığına giriş yapması gerekiyor.

Ziraat bankasına gidip kredi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek 0.49 faiz oranları ile 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabiliyor.

Bu kampanya haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştireceği yeni kredi kampanyaları bulunmaktadır. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası bu bankada şu zamanlarda düşük faiz oranları ile verilmektedir. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve nakit kredi onayı alıp alamadığınıza yine internet sitesi üzerindeki yapmış olduğunuz başvuru sonrasında öğrenebilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi haricinde şubelerine giderek veya ATM'lerine giderek de başvuru yapmanız mümkündür.