Mali, Burkina Faso'daki Saldırılarda 15 Asker, 6 Sivil Öldü

Silahlı gruplara karşı mücadele eden komşu Batı Afrika ülkeleri Mali ve Burkina Faso'daki saldırılarda on beş asker ve altı sivil öldürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, patlayıcılarla dolu araçların Pazar günü şafaktan önce Mali'nin merkezindeki üç askeri kampa sürüldüğü belirtildi. Sevare kampında altı asker öldü ve 15 asker yaralandı ve beşi diğer iki yerde yaralandı.

Kuzey Burkina Faso'daki sınırın karşısında, Gaskinde ve Pobe-Mengao'daki askeri müfrezelere Pazar günü erken saatlerde yapılan eşzamanlı saldırılarda, ikisi silahlı bir öz savunma grubunun üyesi olan dokuz asker ve altı sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Mali'de itfaiyeci vaiz Amadou Koufa ile bağlantılı bir grup olan Katiba Macina tarafından üstlenilen üç saldırıda yaklaşık 30 asker de yaralandı.

Katiba Macina, Sahel'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı bir ittifak olan İslam'ı ve Müslümanları Destekleme Grubu'nun bir parçası.

Grubun bir üyesi, AFP'ye gönderilen bir sesli mesajda, "Pazar sabahı, Katiba Macina'nın mücahitleri (Mali silahlı kuvvetlerinin) üç kampını vurdu" dedi.

"Bu kampları aynı anda beş dakika arayla vurduk. Ölümlerin yanı sıra, onlara maddi zarar verdik "dedi.

Askeri kaynaklar, iki AK-47 saldırı tüfeği, cep telefonu ve diğer askeri teçhizatın ölenlerden kurtarıldığı Sevare askeri kampına yapılan baskın sırasında 11 saldırganın öldürüldüğünü söyledi.

"Durum kontrol altında. FAMa (Mali silahlı kuvvetleri) hedef sektörleri tarıyor ve güvenlik önlemleri güçlendiriliyor "dedi.

Mali'deki BM Misyonu'na, Sevare kampına hızlı bir müdahale gücünün konuşlandırılması için bir talep gönderildi, bir misyon üyesi doğruladı.

Bölgesel istikrarsızlık

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Mali, binlerce insanı öldüren ve yüz binlerce insanı evlerinden eden bir çatışmada isyancılarla savaşıyor.

El Kaide ve IŞİD (IŞİD) ile bağlantılı grupların neden olduğu huzursuzluk, komşu Burkina Faso ve Nijer'e de yayıldı.

Askeri savaşçı gruplar, son iki yılda Mali ve Burkina Faso'da demokratik olarak seçilmiş seleflerinden daha fazla güvenlik sağlama sözü vererek iktidarı ele geçirdiler. Ancak sivillere ve orduya yönelik şiddetli saldırılar devam ediyor.

Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri, isyancıları kırsal çöl topluluklarından çıkarma girişimlerinde sivillere karşı ihlallerde bulunmakla suçlanıyor.

İsyancıların Mali'nin kuzeyinden güneye doğru ilerlemesi, Fransa'yı 2013 yılında şiddet arttıkça askeri olarak müdahale etmeye itti.

Mali'nin seçilmiş cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın isyancıları yenememesine yönelik kamuoyu öfkesi, Ağustos 2020'de ordunun yönetimi ele geçirmesi için kıvılcım sağladı.

Şubat ayında, Paris, insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanan ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan Wagner Grubu'ndan Rus paralı askerlerini kullandığı iddiasıyla Bamako askeri grubuyla yaşadığı diplomatik krizin ortasında, Mali'deki neredeyse on yıllık askeri operasyonunu sona erdireceğini açıkladı.

Mali hükümeti suçlamaları reddediyor ve Rus askeri eğitmenleri kullandığını söylüyor.

Fransa ve ABD, Rusların, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya gibi çatışmaların parçaladığı diğer Afrika ülkelerinde varlığı kaydedilen Wagner ile paralı asker savaşçıları olduğunu söyledi.