Son dakika... Öğrencilere Son Dakika Gelişmesi! 10.000 TL Verilecek

Öğrencilere son dakika gelişmesi! Şartları sağlayan kişilere 10 bin lira tutarlı ödeme yapılacak. Vade olarak 36 ay belirlendi. Bankaları başlatmış olduğu kredi kampanyaları öğrencileri de kapsıyor. Kredi kartı alabildikleri gibi kredi imkânlarından da faydalanabilecek.

Öğrencilere yönelik verilecek olan kredi için gelir belgesi aranmıyor. Sicili temiz olan her öğrenci başvuru yapabilecek. Kredi notu 1 200 ve üzerinde olan her öğrenci krediye başvuru yaparak 36 ay vadeli 10 bin lira alabilecek.

Denizbank Öğrenci Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank tarafından öğrenci kredi başvurusuna katılım sağlamak isteyen kişiler SMS yâda internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Başvurunun ardından onay alındığında kredi hemen kullanılabilir. SMS yöntemini kullanarak başvuru yapmak isteyen kişiler, cep telefonlarından kısa mesaj bölümüne kredim TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya gönderebilirler. Kısa sürede onay alınıp alınmadığı öğrenilebilir.

Onaylanmış olan kredinizi en yakın banka şubesine giderek kimliğiniz ile kullanabilirsiniz. SMS yöntemini kullanmayan kişiler, bankanın resmi internet sitesini kullanarak başvuru yapabilir. İnternet sitesine girilerek başvuru formu doldurur. Banka tarafından kredilere 36 ay vade uygulanır. Bunun yanı sıra 3 ay erteleme imkânı da mevcut bulunuyor.

Akbank Öğrenci Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, başvurularını online olarak yapabilir. Akbank kartı kullanımı durumunda internet bankacılığından direk uygulamaya girilerek başvuru yapılabilir. Online başvuru yapılarak online olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Bankaya gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun dışında en yakın banka şubesine gidilerek de başvuru yapılabilir. Fakat başvuru sonucu bazen onaylanmayabilir. Zira banka başvuruda gelir belgesine ihtiyaç duyar. Gelir belgesi mevcut olmayan kişilere kredi imkânı tanınmaz.

Qnb Finansbank Öğrenci Başvurusu Nasıl Yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden kredi kullanmak isteyen öğrenciler TC kimlik numaralarını 5030 nolu numaraya mesaj yolu ile göndermeleri gerekir. Başvurunun ardından onay alan öğrenciler, kimlik veya internet bankacılığı üzerinden kredilerini kullanabilir. 36 ay vadenin geçerli olduğu kredilerde uygun faiz oranları ile işlem yapılacak.