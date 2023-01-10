İmzalar atıldıktan sonra emeklilere ödeme geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruda nakit ihtiyacı olan emeklilerin artık kamu bankaları üzerinden 20.000 TL ödeme verilmektedir. 20.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek işlemlerini yapmak istiyorsa, bankanın şubeleri emeklilere kredi ödemesi vermektedir.

Emekliler için devlet destekli ödemeler ile ilgili açıklama yapıldı ve Ocak ayı sonuna kadar bu açıklama ile kredi verileceği duyuruldu. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan herkes, başvuru yaparak kredi kullanabilecekler ve bu kredilerde aldıkları 20.000 TL kredi içinde banka müşterisi olması durumunda hemen onay alabileceklerdir. 20.000 TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere bankalar 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde de kredi geri ödemesini yapmaktadır. Emekli maaşlarınızı aldığınız bankalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzası atılan bu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu...

Ziraat bankası emekli olan kişilere destek ödemesi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada kredi notu ve faiz oranlarına göre emeklilere ödeme verilmektedir. Kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi almak isteyenler emekli ise emekli maaşları bu banka üzerinde olması durumunda kredi alabileceklerdir. Ziraat bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen ödeme yapabileceklerdir. Kredi almak için 20.000 TL işlem yapacak olan kişilere devlet destekli emekli kredisi ödenmektedir.

Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusu...

Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi almak isteyenlere banka 20.000 TL kredi ödemesi vermektedir. Kredi notunuza göre faiz oranlarından yararlanacağınız bu kredi kampanyasında banka sizlere 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Vakıfbank ve Halkbank emekli maaşlarını kendi bankasından alan tüm SSK SGK ve Bağkur emeklilerine ödeme vermektedir. Memur emeklisi de bu kampanyalardan faydalanacaklardır. Kredi almak isteyenler Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan bu kredi başvurusu haricinde ayrıca 100.000 TL'ye kadar da kredi alabilecekleri bir kampanya vardır. Alınan yüksek limitli kredilerde bankalardaki olan diğer kredi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı da kapatmanız için sizlere borç transferi yapılmaktadır.