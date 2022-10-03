Son Dakika: Öğrencilere Müjde! 1611 TL'sini Almayan Kalmasın

Okul sezonunun açılması ile birlikte harcamalar gittikçe arttı. Belirli bakanlıklar ise bu sorunu çözümlemek için bir çözüm yolu sundular. Durumu olmayan ve öğrenci okutan ailelere büyük yardım geliyor. İlkokul ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine özel olarak ödenen 1611 TL okul yardımı parasında ödemeler başladı. Yardım parasına başvuru yapanların hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı aracılığıyla eğitim giderlerinin bir miktarda olsa karşılanması ve eğitim hayatının rahatlaması amacıyla maddi destek imkânı sağlıyor.

İlkokul lise üniversite ortaokul gibi çağlardaki öğrencilere eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla 1611 TL ödenecek. Ödeme planının aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapıldığı ve durumu olmayan ailelere hak tanındığı biliniyor.

Öğrencilere Hep Destek Tam Destek

İlkokul ortaokul lise ve üniversite çağında okuyan öğrencilerin biraz da olsa eğitim masrafları yükünün alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile 1611 TL eğitim masrafı adı altında ödenecek. Bu ödemeyi almak için ise e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş olmanız gerekiyor.

1611 TL'lik Eğitim Ödemesi PTT'den Alınabilir

Eylül ayın itibarıyla okulların açılması ve eğitim masraflarının artması sebebiyle ilkokul ortaokul lise ve üniversite çağındaki öğrencilere özel olarak yapılan projede 1611 TL'lik ödeme hesaplara geçiyor. Başvuru yapılıp kabul olmuş adayların ise PTT iş yerlerine uğrayarak 1611 TL'lik eğitim yardımından hemen faydalanmaya başlamaları söz konusudur.

1611 TL'lik Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yardım ödemelerinin yapılacağını duyuran Derya Yanık paraların ise yatmaya başladığını duyurdu. Bu yardım parasından faydalanmak isteyen kişilerin daha önceden e-devlet üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. İlk olarak e-devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Ardından Bakanlığının yönlendirilecek sayfasına erişim sağlamanız lazım. Daha sonrasında çıkan seçenekler içinden sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu kısmını tıklayarak devam edin. Sağ üst yerde gözüken yeni başrol kısmına tıklayarak ilerleyin. Karşınıza çıkan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun ve forma onaylayın.