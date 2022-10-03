Cumhurbaşkanı Emekliye Duyurdu: 3. Fırsat olacak, Daha Önce Alamayanlar Hemen Alsın!

Daha önce yapılan duyurular sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından emekliler için verilecek olan ek ödemelerde, üçüncü fırsat, ekim ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda daha önce kredi alamayan her vatandaşın başvurularını gerçekleştirerek, ekim ayı sonuna kadar ihtiyaç kredisi alabileceği haberi verildi.

Acil kredi imkanından faydalanarak devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kredilerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz kredilerde şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebileceği bu kredi kampanyalarında sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank müşterileri yararlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda devlet bankaları üzerinden düşük faizli kredi alabileceği haberi verildi.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli hem ihtiyaç kredisi hemde diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı politikalarına uygun olan vatandaşların borçlarını kapatmaları o uygulanmaktadır.

Uygulama üzerinden yapılacak olan başvurularda özellikle internet bankacılığını kullanacak olan tüm vatandaşların devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabilmeleri için bu banka üzerinde bir hesabı olması gerekiyor.

Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları sms'ler ile birlikte kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemelerini alabileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden ayrıca internet bankacılığı uygulamalarını indirerek de kredi başvurusunda bulunabilirim ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.