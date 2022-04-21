Son Dakika: O Banka Yüzde 0. 49 Faiz Oranı İle Devlet Destekli Nakit Ödeyeceğini Açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamaya göre vatandaşlara 0. 49 faiz oranı ile kredi verilecek. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Garanti Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara yüzde 0.49 faiz oranı ile destek kredisi verilecek. Müracaat işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden 0. 49 faiz oranları ile devlet destekli kredi müracaat işlemlerinde bulunabilecek. Daha önce Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar ile beraber maaş müşterilerine sunulacak olan 0.49 faiz oranı ile kredi kampanyası 10 bin TL'ye kadar ödenecek. Buna göre en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin Garanti Bankası üzerinden ödenmesi ile beraber ilk taksit ödemeleri ise 3 ay ertelemeli olacak şekilde ödenecek.

Garanti Bankası 0. 49 Faiz Oranı İle 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 0.49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilecek. Bankaya müracaat işlemleri gerçekleştirdikten sonra kredinin Genel Müdürlük onayından geçmesi ile beraber 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi anında başvuru yapan kişinin cebinde olacak.