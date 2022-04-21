Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması: T.C. Vatandaşı Olanlara 15.000 TL Verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan herkese 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak, detaylar neler?

Katıldığı bir televizyon canlı yayın programında gündeme yönelik çeşitli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarca parasal problem yaşanmaması açısından Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları koşulu ile bankalar tarafından kendilerine 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağını söyledi. 15.000 TL kadar ödemenin yapılması ile beraber kamu bankaları müracaat işlemlerinin yapılması gerekir.

Ziraat Bankası 15.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Türkiye'de en çok tercih edilen kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimat doğrultusunda 15 bin TL'ye kadar ödeme verilecek. Nakit problemi bulunan vatandaşlar, kredi kullanmak istemeleri halinde kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini banka bireysel müşteri temsilcisi ile personeline ibraz ettikten sonra sadece 5 dakika içerisinde 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulan 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Halkbank ve Vakıfbank 15.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Diğer kamu bankalarından Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılması açısından vatandaşlar için müracaat işlemlerini yapmaları gerekir. Daha sonrasında 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde ve 3 ay ertelemeli olacak biçimde vatandaşlara verilmesinin önü açılacak.