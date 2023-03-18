SGK önü ana baba günü! Emeklinin beklediği 3 müjde geldi! Bu sabah saatlerinde müjde resmen yayınlandı…

Emeklinin beklediği 3 müjde geldi! Bu sabah saatlerinde müjde resmen yayınlandı… SGK önü ana baba günü! Birçok emekli asgari ücretten bile düşük maaşlarla yaşamaya çalışıyor. Bu durum emeklilerin ay sonunu görmelerini zorlaştırırken birde ekonominin bozulması onların durumunu iyice zorlaştırdı. Şu an sadece ülkemiz değil dünya ekonomik olarak zor koşullardan geçiyor. Pandemi birçok ülkenin ekonomisini vurduğundan çoğu ülkede enflasyon artışı yaşandı. Haliyle ülkemizde de enflasyon yükselişi görüldü. Bu durum emeklilerin aylık maaşının eriyip gitmesine sebep olduğundan herkesin gözü gelecek zam haberlerinde. Birçok kişi yukarıda ki başlık gibi sevindirici haberlerin gelmesini dört gözle bekliyor. Umarız en kısa zamanda devlet zam haberlerini duyurmaya başlar.

Çıkış Yakın Mı?

Enflasyon artışı bir ülkenin başına gelecek en kötü şey desek abartmış olmayız. Genelde böyle bir durumdan arkada yedek akçe bırakan şirketler kısa vadede etkilenmez. Ama vatandaşlar artışın ilk gününden son gününe kadar enflasyona maruz kalırlar. Çünkü böyle bir artışa tüketim ürünlerinden, kiralara kadar birçok önemli kalem hızlıca tepki verir. Şu anda aynı durum söz konusu olduğundan vatandaş enflasyonun azalmasını ve ekonominin düzelmesini dört gözle bekliyor. Ama ne yazık ki uzmanlar bu durumun geçmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekeceğini ve vatandaşların sabırlı olması gerektiğini söylüyorlar.

Zor Günler Geçecek Mi?

Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği zor günlerin ne kadar süreceği bir merak konusu. Bu nedenle uzmanların ağzından çıkacak her söz bir umut oluyor diyebiliriz. Fakat ne yazık ki uzmanlar şimdilik enflasyonun düşeceğine dair olumlu konuşmuyorlar. Dünyada henüz kaos bitmiş değil. Özellikle Ukrayna Rusya savaşı sonrası zaten lojistik ve malzeme sıkıntısı yaşayan piyasalar daha da kötü duruma düştü. Bu nedenle oluşan kaosun uzun süre dindirilmesi mümkün gözükmüyor.

Haliyle ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda bir süre daha devam edebilir. Uzmanlar vatandaşa ellerinde ki mevduatları korumalarını ve yatırım yaparlarken dikkatli olmalarını tavsiye ediyorlar. Bu uyarıyı alanlar yatırım konusunda biraz daha dikkatli olacağa benziyor. Emeklilerin ekonomik olarak rahatlaması için de yakın zamanda emekli maaşlarına zam yapılması bekleniyor.

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