Son dakika Nisan 2023 faizsiz kredi veren bankalar: Denizbank, Yapı Kredi, Kuveyt Türk 10-15-20-25 bin TL veriyor

Denizbank, Yapı Kredi, Kuveyt Türk 10-15-20-25 bin TL veriyor... Son dakika Nisan 2023 faizsiz kredi veren bankalar... Bankaların müşterilerine sunduğu kredi seçenekleri farklılık gösterse de, faizsiz kredi fırsatları oldukça cazip görünmektedir. Bu nedenle, Akbank'ın sunduğu 25 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve nakit avans kampanyası son derece önemli bir haberdir. Bu yazımızda, Akbank'ın yeni kampanyası hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi ve Nakit Avans Kampanyası Nedir?

Akbank, müşterilerine yeni bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, müşterilerine 10 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve 15 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanı sunuyorlar. Böylece, müşterileri kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kampanya ile birlikte, toplamda 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılabilir.

Başvuru Süreci

Başvuru süreci oldukça basittir. Mobilden Akbanklı olan müşteriler, kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular 14 Nisan tarihine kadar faizsiz ihtiyaç kredisi için, 30 Nisan tarihine kadar ise faizsiz nakit avans için alınacaktır.

Başvuru sürecinde, müşterinin Akbanklı Ol sürecini tamamlaması gerekmektedir. Yeni müşteriler için, 10 gün içinde hayat sigortalı ve faizsiz ihtiyaç kredisine başvurabilirler. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya geldikten sonra 10 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

Kredi Detayları

Kampanya kapsamında, kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 10.000 TL, maksimum vade ise 12 aydır. Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.

Son zamanlarda diğer bankaların da kampanyaları arttı ve bankalar müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyorlar. Bu fırsatlardan biri de 0 faizli nakit avans kullandırmasıdır.

Denizbank, faizsiz 10 bin TL nakit avans imkanı sağlarken aynı zamanda 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi de veriyor. Yapı Kredi Bankası da müşterilerine faizsiz 10 bin TL nakit avans sunuyor. İş Bankası da müşterilerine faizsiz 10 bin TL nakit avans kampanyası başlatmıştır.

QNB Finansbank da bu kampanyalara dahil olmuş ve 10 bin TL faizsiz nakit avans imkanı sunmaktadır. Ayrıca, Kuveyt Türk de müşterilerine 2 ay ertelemeli faizsiz nakit avans imkanı sağlıyor ve 10 bin TL nakit avans veriyor.

Bankaların sunduğu bu kampanyalar müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken aynı zamanda faiz yükü de olmadan bu ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanıyor. Ancak, bu kampanyaların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve kampanya şartlarının iyi anlaşılması gerekmektedir.

haber24.com