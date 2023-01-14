Son dakika... Nakit İle İlgili Duyuruyu Vakıfbank Paylaştı!

Vakıfbank nakit ile ilgili duyuruyu paylaştı. Yeni duyuru ile başlayan kampanyada uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli 100 bin liralık nakit kredi verilecek…

Kamu bankası hizmeti sunan Vakıfbank yeni bir kampanya başlattı. Banka üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar belli şartları yerine getirmeleri halinde 100 bin liralık nakit kredi kullanabilir. Banka tarafından yapılan açıklamada, düşük faiz oranlarının uygulanacağı belirtiliyor. Banka üzerinden kredi kullanmak isteyenler şartları sağlamaları halinde 36 ay vadeli ile 24 ay vadeli kredi seçeneklerini kullanarak krediyi kullanabilir.

Vakıfbank emekli ve çalışan vatandaşlar için sürekli kampanya yürütüyor. Emekli vatandaşlar banka üzerinden maaşlarını almaları halinde yüksek limitli kredi için başvuru yapabilirler. Yapılan başvuru sonucu onay alındığında krediyi istedikleri an kullanabilirler.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, banka üzerinden maaş almasalar bile 12 aylık sigorta primlerinin bulunması yeterli sayılacak. Son çalışılan işyerinde en az 6 aylık sigortanın bulunması krediyi kullanabilmek için yeterli sayılacak. Kredi kullanmak isteyenler banka üzerinden başvuru yapabilirler.

Kredi İçin Başvuru İşlemleri

Kredi başvurusunda bulunmak için en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilir. 36 ay vadenin bulunduğu kredide ilk ödemede 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor. Başvuru için banka şubesine gitmeden önce gerekli olan belgelerin temin edilmiş olması gerekir.

Banka üzerinde hesabı olan kişiler mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir. 50 bin liraya kadar nakit kredi kullanılabilir. Mobil uygulama üzerinden istenildiği anda kredi kullanılabilir.

Mobil uygulamayı kullanmak isteyenlerin banka üzerinde hesabı bulunması gerekir. Krediye başvuru yapıldığında 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli krediyi kullanabilir.

Banka emekli olan vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Emekli maaşlarını banka üzerine taşıyan kişilere almış oldukları maaşın 22 katı kadar kredi imkânı tanıyor. Alınacak kredi ile borç kapatabilirsiniz. Verilecek olan kredilerde uygun faiz oranları ile işlem yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 3 aylık erteleme fırsatından da yararlanabilirsiniz.

Bankanın internet sitesi üzerinden yayınlamış olduğu kampanyalara katılmak için site üzerinden detaylara ulaşabilir. Banka tarafından emekli vatandaşlara verilecek promosyonlardan da faydalanabilirsiniz.