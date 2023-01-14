Meclisten Onay Verildi! Hane Başına Ödeme Yapılacak…

Mecliste onay verildi! Hane başı ödeme yapılacak. Meclisten geçen kampanya ile hane başı 8 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeleri bankalardan alabilirsiniz…

Kampanyada son dakika duyurusu. Meclis onayından geçen kampanya ile hane başına 8 bin lira ödemeyi bankalar yapacak. Nakit ihtiyacınız olması durumunda, meclisten çıkan haber ile bu sıkıntınızı giderebilirsiniz. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödeme yapılacak.

Kampanya dâhilinde yapılacak ödemelerde vade 36 ay olarak belirlenirken, tutarlar hesaplara yatırılacak. Üç kamu bankasının internet sitesine girilerek detaylı bilgi alınabilir. İnternet siteleri üzerinden yapılan duyuruya göre, başvuru şartları ve aşamalar hakkında bilgiler verildi. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler ilk ödemeyi 3 ay sonra yapabilecek.

Ziraat Bankası Üzerinden Yapılacak Ödemeler

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ödemeler için başvuruda bulunan kişiler, belli şartları yerine getirmeleri halinde 8 bin liralık ödemeye hak kazanabilecek. Gelir belgesine gerek duyulmadan masrafsız olarak verilecek olan kredide, hesabı olanlara bu imkân tanınacak.

Banka üzerinde hesabı olanlara banka şubesine gitmeden başvuru yapma imkânı tanınıyor. İnternet şifresi ile başvuru yapıldığında 36 ay vade seçeneği ve ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı sunuluyor. Şartları sağlamanız halinde krediyi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Diğer bankalara olan borçlarınızı kapatmak için borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Alınacak kredilerde devlet desteği bulunuyor.

Vakıfbank Üzerinden Yapılacak Ödemeler

Vakıfbank tarafından ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulan kredilerde, kredi notu düşük dahi olsa kredi kullanabilecek. Konu hakkında bankanın resmi internet sitesine girilerek ihtiyaç kredisi için başvuru yapılabilir. Yapılan başvuru sonucundan banka 8 bin liralık krediye sizlere 36 ay vadeli olarak sunar. Kendi bankasından maaş alan kişiler ise mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir.

Şayet ihtiyaç kredisi kullanmak isterseniz, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Emekli vatandaşlara, emekli maaşlarını banka üzerinden almaları durumunda yüksek limitli kredi imkânı verilir. Kampanya ile ilgili detayları ve daha fazlasını öğrenmek isteyenler bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilir.