SON DAKİKA: Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Haberi TÜİK Açıkladı

Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Haberi TÜİK Açıkladı: TEFE İle TÜFE Enflasyon Farkı Maaş Zammı 2022 İçin Kesinleşti. Memur ile emekli memur maaş zamları açısından Türkiye İstatistik Kurumu beklenen kritik veriyi nihayetinde kamuoyu ile paylaştı. Buna göre mart ayı enflasyon rakamları ile ilk 3 aylık enflasyon fark zammı kesinleşti. Peki memur ile memur emeklisine temmuz ayı içerisinde ne kadar zam yapılacak? Cevabı haberimizde…

Enflasyon rakamlarına meydana gelen yükseliş bütün hızı ile devam ederken diğer taraftan vatandaşlardan geçim derdi de gitgide daha da büyük bir yük haline geliyor. Başla gıda kalemleri olmak üzere pek çok ürünü adeta zam yağmuru her gün yapılıyor.

Asgari ücret maaşlarına ara zam tartışmaları da diğer taraftan sürerken şimdi ise gözler memur ve memur emeklisine temmuz ayı içerisinde yapılacak zam oranını ne kadar olduğunu çevrildi. Memura temmuz zammı açısından Türkiye İstatistik Kurumu kritik veriyi nihayetinde açıkladı. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu, tefe tüfe mart 2022 enflasyon rakamları ile birlikte enflasyon farkı zammı hesaplama açısından beklenen 3 rakam da böylelikle kesinlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, tefe tüfe Mart 2022 enflasyonu yüzde kaç çıktı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), belirlenen sepet ürünler üzerinden enflasyon rakamlarını aylık bir şekilde ayın tamamlanmasının sonrasında takip eden bir sonraki ay içerisinde ilan ediyor. Mart ayı enflasyonu ise bu sebeple nisan ayı içerisinde ilan edilirken pek çok vatandaş ise bu rakamın insanın enflasyonun şeklinde takip ediyor. Açıklanan rakamlara göre mart ayı içerisinde aylık enflasyon yüzde 5.46 ile yıllık enflasyon ise yüzde altmış 1.14 olacak şekilde gerçekleşir.

Memura Temmuzda Ne kadar zam Yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon verileri göz önüne alındığında yüzde 21.37 şeklinde ortaya çıktığını gördük. Bilindiği gibi hükümet ile memur ve emekli sendikaları arasında gerçekleştirilen görüşmelerde zam oranı %7.50 şeklinde belirlenmiş ancak enflasyonun bu oranın üzerinde çıkması halinde ise enflasyon farkı zammının da ödeneceği ilan edilmişti. Buna göre 3 aylık enflasyon rakamları ile beraber mart ayı sonu itibari ile emekli ve memurlara enflasyon zammı oranı da dahil olmak üzere 13.87 oranında bir zam yapılması bekleniyor.