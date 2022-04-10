2000 TL Destek İle O Bankadan Emekli Aylığınız 4500 TL'ye Çıkacak! Üstelik Her Emekliye Özel 100 Bin TL Ödenek Ayrıldı

2000 TL Destek İle O Bankadan Emekli Aylığınız 4500 TL'ye Çıkacak! Üstelik Her Emekliye Özel 100 Bin TL Ödenek De Ayrıldı. Son dakika haberi geldi. Nakit ihtiyacı olanlara önemli haber... Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 senesinde en düşük emekli maaşının 2500 TL olmasının akabinde bankalardan da yine aynı şekilde yeni oranların duyurulduğu fakat emekli maaşlarına ek bir şekilde 2000 TL'lik bir ödeme yapılacağı açıklandı.

Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaş, yeni yıl içerisinde sayısız alanda görülen zamlar sonrasında emekli aylıklarının artık günden güne eridiğini görüyor. Bu kötü gidişata dur demek isteyen Şekerbank, emekli maaşlarına ek 2000 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Şekerbank İle Emekli Maaşınızı 4.500 TL'ye Yükseltin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen sözleşme kapsamında 2 bin TL'ye varan ek promosyon desteği emekli vatandaşlara sunulacak. 3 yıl için çeker banka emekli aylıklarını taşıyan vatandaşlara en düşük emekli maaşı şeklinde belirlenen 2500 TL maaş alan bir vatandaş için promosyon ödemesi ile beraber 4500 TL'lik bir ödeme yapacak.

Şekerbank'tan Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Şekerbank tarafından emekli vatandaşlara yönelik 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisi kampanyası an itibariyle ilan edildi. Buna göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanılacak 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için yüzde 2.50 oranında faiz uygulanacak. Emeklilik müşteri paketi kapsamında emekli maaşlarını Şekerbank'a taşıyan emeklilik vatandaşlar açısından 2000 TL promosyonu ek bir şekilde avantajlı faiz oranlarına sahip üç ay ertelemeli bir şekilde Kredi kullandırma fırsatı da tanıyor. Emekli vatandaşların 2022 senesi içerisinde nakit problemlerini çözmeyi kafasına koyan Şekerbank, sayısız bankacılık hizmetlerinde de aynı şekilde emekli vatandaşlara özel ayrıcalıklar sunmaya çalışıyor.