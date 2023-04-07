Son dakika: MHP'nin milletvekili aday listesinde kimler var? İşte il il MHP milletvekili adayları isim listesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri için MHP'nin aday listelerinin tamamlandığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri için aday listelerinin tamamlandığını ve yayınlandığını duyurdu. Bu gelişme, MHP taraftarları ve Türkiye'nin siyasi arenası için önemli bir dönüm noktasıdır.
Aday Listesi Çalışmaları Tamamlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri için MHP'nin aday listelerinin tamamlandığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yalçın, aday listesi çalışmalarının tamamlandığını ve adayların belirlendiğini açıkladı. MHP'nin aday listesi, parti üyeleri ve destekçileri tarafından merakla bekleniyordu.
MHP Aday Listesi Detayları
MHP'nin aday listesi, parti üyelerinin ve destekçilerinin yoğun çalışmaları sonucu belirlendi. Aday listesi, MHP'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki illerdeki güçlü adaylarından oluşuyor. MHP'nin aday listesi, parti lideri Devlet Bahçeli tarafından onaylandı.
MHP'nin aday listesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki illerdeki güçlü adaylarından oluşuyor. Parti lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP, Türkiye'nin milliyetçi hareketinin önde gelen partilerinden biridir. MHP'nin adayları, partinin milliyetçi politikaları ve halkın beklentileri doğrultusunda seçildi.
Seçim Stratejisi
MHP, 2023 Milletvekilliği Seçimleri için önceden belirlenmiş bir seçim stratejisi hazırladı. Parti, seçmenleri milliyetçi değerleri ve politikaları savunan adaylara oy vermeye teşvik ediyor. Ayrıca, parti lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, MHP, Türkiye'nin milliyetçi hareketine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.
İŞTE MHP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi...
ADANA
1 MUHARREM VARLI 2 AYŞE SİBEL ERSOY 3 MUSTAFA İZGİOĞLU 4 FİRDEVS CİNGÖZLER 5 ALEV ATAŞ 6 UĞUR ÖZTÜRK 7 BÜNYAMİN AVCI 8 YUSUF BAŞ 9 ADEM GÜNDOĞAN 10 AHMET REHA YERLEŞEN 11 ZEKERİYA SİVEREKLİ 12 HAKAN UYKIZ 13 ATİLLA DUYGUN 14 MAHMUT TÜLEK 15 TUFAN BİLEN
ADIYAMAN
1 İSMAİL GÜMÜŞ 2 FEVZİ ÖZTÜRK 3 AHMET BİLGİÇ 4 ASİYE BULUNDU 5 SIRAÇ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
1 MEHMET TAYTAK 2 YÜCEL GENÇ 3 MEHMET EMRE DEMİRAL 4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN 5 İSMAİL AYDOĞUŞ 6 MUSTAFA GÜLLÜ
AĞRI
1 SALİH EMİR MUTLUER 2 YASİN ÖZYALÇIN 3 KAHRAMAN HANBABA 4 İBRAHİM ARPACI
AMASYA
1 MEHMET SARI 2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ 3 MURAT SUŞEHİRLİ
ANKARA 1. BÖLGE
1 MEVLÜT KARAKAYA 2 ÖNDER KAHVECİ 3 EYYÜP YILDIZ 4 İBRAHİM ÇİFTÇİ 5 OĞUZ YILMAZ 6 LEVENT ÇAĞLANCI 7 ŞENİZ SEZGİN 8 YİĞİT YILMAZ 9 SULTAN POLAT 10 FUNDA GÜLERER 11 MURAT KARAKURT 12 AHMET KARAGÖZ 13 ADNAN YİRİK
ANKARA 2. BÖLGE
1 SADİR DURMAZ 2 ÖZGÜR BAYRAKTAR 3 NEVİN TAŞLIÇAY 4 AHMET SELİM YURDAKUL 5 CENGİZ ŞAHİN 6 TARKAN TOPER 7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK 8 İLKAY UYAR KABA 9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN 10 YUSUF TANIK 11 LEVENT UĞURLU
ANKARA 3. BÖLGE
1 YAŞAR YILDIRIM 2 ERKAN HABERAL 3 SEÇKİN ODABAŞI 4 FATİH ÇETİNKAYA 5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR 6 HAYRİYE AYDIN 7 ERDİNÇ ÖLMEZ 8 YAŞAR YUKARIKIR 9 BAHRİ BATUHAN KURBAN 10 HÜSEYİN YILMAZ 11 UĞUR SADIK 12 ÖZNUR ÖZEN
ANTALYA
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN 2 HİLMİ DURGUN 3 MUSTAFA AKSOY 4 YUSUF KELLELİ 5 FERHAT SARIBEK 6 İLKNUR FİDAN 7 OĞUZHAN ÇELİK 8 YAVUZ ÇAĞLAR 9 SERKAN ÖZTÜRK 10 ALİ ÇETİN 11 HAYATİ PEKER 12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU 13 İDRİS ÖZCAN 14 AHMET ALİ COŞKUN 15 MEHMET ALİ YALÇIN 16 MUSTAFA DORUATLI 17 KUTLUHAN TOZOĞLU
ARTVİN
1 METE HAN ÖZKAN 2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU
AYDIN
1 DENİZ DEPBOYLU 2 BURAK PEHLİVAN 3 YUSUF KEREMİT 4 BURHAN UÇAŞ 5 ETEM YEŞİLYURT 6 ÇETİN DURMAZ 7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU 8 CENGİZ ATASEVEN
BALIKESİR
1 EKREM GÖKAY YÜKSEL 2 HARUN ALGÜL 3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU 4 ABDULLAH SARBAY 5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU 6 NİHAT GEZERGİÇ 7 AYTEN SAK 8 ÖZKAN ÖZTÜRK 9 CEM KIVILCIM
BİLECİK
1 İBRAHİM BAĞ 2 TACETTİN GÜVEN
BİNGÖL
1 METİN KESKİN 2 MUHAMMED KÖSE 3 EKREM ÇİFÇİ
BİTLİS
1 GÖKHAN İDİZ 2 OSMAN GÜLSAR 3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI
BOLU
1 İSMAİL AKGÜL 2 RAHMİ AKSOY 3 MUHİTTİN ÖZEL
BURDUR
1 SERVET OLPAK 2 ANDAÇ ÖZDEMİR 3 ESMA ÖZDAŞLI
BURSA 1. BÖLGE
1 İSMET BÜYÜKATAMAN 2 AHMET BEYGİRCİ 3 YAŞAR TÜRK 4 KORKUT AKTAŞ 5 METİN ÇORAKLI 6 CANAN TARÇIN 7 RİDVAN KILIÇOĞLU 8 SUAT ERMİŞ 9 EROL COMART 10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
BURSA 2. BÖLGE
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU 2 MUHAMMET TEKİN 3 AYHAN ÖNAL 4 BİLAL DOĞAN 5 MUSTAFA NARMANLI 6 ALİ BAHADIR 7 AYDIN SANCAR 8 ALPARSLAN KARAASLAN 9 GAMZE NUR SARĞIN 10 GÜLSEREN ÖZBEK
ÇANAKKALE
1 SITKI KEÇECİ 2 NAHİT ÖZKAN 3 HASAN BABADAĞLI 4 FATİH ŞAHİN
ÇANKIRI
1 PELİN YILIK 2 İSMAİL ARSLANER
ÇORUM
1 VAHİT KAYRICI 2 AHMET KURTBAŞ 3 İSMAİL LEK 4 METE ÇAKI DENİZLİ 1 FERUDUN ÜNAL 2 YUSUF GARİP 3 EBRU LEMAN KALKAN 4 EMRE ERDOĞAN 5 MEHMET ALTINTAŞ 6 RAŞİT ÖZDEMİR 7 HÜSEYİN YÜKLET
DİYARBAKIR
1 HASAN ÖZMEN 2 AHMET GÜZEL 3 ZÜLKÜF ASLAN 4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU 5 FEYZİ YİĞİTKAN 6 İLKNUR YILMAZ 7 AHMET TUNCALP 8 MAHSUM YILMAZ 9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ 10 GÖKALP KAYACAN 11 OKAN DEMİR 12 YUNUS BOSTAN
EDİRNE
1 ALİ ÖZER 2 AYVAZ YALAZA 3 HATİCE SER 4 HÜLYA BALKAN
ELAZIĞ
1 SEMİH IŞIKVER 2 OĞUZHAN DEMİR 3 HAKAN KUZU 4 YUNUS GENÇ 5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN ERZİNCAN 1 CEMİL YAVUZ AKSU 2 AZİZ GÜN
ERZURUM
1 KAMİL AYDIN 2 MUHAMMET HANİFİ MACİT 3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU 4 NAİM KARATAŞ 5 MEHMET MUSA ÇAKIR 6 SİNAN DEMİRCİOĞLU
ESKİŞEHİR
1 BÜLENT MAŞAOĞLU 2 LEMAN SİVRİ 3 MUHAMMED BAHADIR AYAS 4 MUSTAFA ENES SÜZEN 5 EMRE KARABACAK 6 OĞUZHAN ÜNAL
GAZİANTEP
1 SERMET ATAY 2 MUSTAFA BOZGEYİK 3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN 4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ 5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI 6 ELİF ASLI ERCİHAN 7 AYŞEGÜL KÖROĞLU 8 ENDER ÖZKARSLIGİL 9 RAMAZAN YILDIZ 10 FATİH YUNUS 11 FAHRİ ÇEVİK 12 GÜRKAN KIRAÇ 13 AHMET DURMUŞ YILMAZ 14 ALPASLAN SAVAŞ GİRESUN 1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL 2 FATİH MEŞE 3 HAMİ PEKDEMİR 4 SALİH TÜRK
GÜMÜŞHANE
1 MUSA KÜÇÜK 2 BİROL TUĞLU
HAKKARİ
1 FATİH ÖZBEK 2 MURAT TAŞYÜREK 3 ULAŞ ALBAYRAK
HATAY
1 LÜTFÜ KAŞIKÇI 2 İSMAİL BAŞAR 3 MEHMET BİLGİLİ 4 HÜSEYİN ZAROĞLU 5 HÜSEYİN AKGÖL 6 AHMET GEDİK 7 NİGAR ÖZER 8 UYGAR POLAT 9 HASAN KENDİR 10 YUNUS TÜRK 11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
ISPARTA
1 HASAN BASRİ SÖNMEZ 2 SELİM ÖNCEL 3 AHMET KAYA 4 CENNET TOKER
MERSİN
1 LEVENT UYSAL 2 SERDAR SOYDAN 3 MUSTAFA AKIN 4 OLCAY KILAVUZ 5 MEHMET ŞAHİN 6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN 7 MUSTAFA YAŞAR 8 KIVANÇ DERYA 9 ZEYNEL KORKMAZ 10 FERDA ER 11 FATİH ÖNGE 12 ALİ ARI 13 ALİ KAYA
İSTANBUL1. BÖLGE
1 EDİP SEMİH YALÇIN 2 İZZET ULVİ YÖNTER 3 MEMET BÜLENT KARATAŞ 4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK 5 MURAT ŞAHİN 6 ŞAHİN GÜRZ 7 FADİME ERSOY DURSUN 8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA 9 HİLAL DİLBER 10 AFŞİN BİRBEN 11 İREM ÇELİK 12 ERDEM DOĞRUER 13 YİĞİT EMRE ALTUN 14 FATİH ERYILMAZ 15 FEVZİYE HASASU 16 BAYRAM BİNİCİ 17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK 18 CAN ILDIRI 19 GÖKSAL BEŞKAYA 20 FİKRİ AY 21 İLKER ÇAKIROĞLU 22 YUNUS EMRE DURMUŞ 23 ŞENEL USTABAŞI 24 GÖKMEN KAYIKÇI 25 CEMAL ALTUNHAN 26 FATİH KAYA 27 MAHMUT COŞKUN 28 MURAT CAN AYDIN 29 SERDAR BIYIKOĞLU 30 MÜCAHİT GÜNGÖR 31 MUSTAFA YETER 32 HALİL İBRAHİM UZ 33 SUAT ALTUNKAYNAK 34 UMUT AKBULUT 35 OKAN ERTORUN
İSTANBUL 2. BÖLGE
1 CELAL ADAN 2 CEMAL ÇETİN 3 FERHAT ÇAKIROĞLU 4 NUR TUBA AKTAY 5 NİYAZİ PAKSOY 6 BİROL GÜR 7 YÜKSEL KALECİ 8 GÜLLÜ YENER 9 MAHMUT YALÇIN 10 TUĞRUL GÖK 11 AYHAN ARAS 12 FEİME AKINCI 13 NEVRA İMAMOĞLU 14 MEHMET ÇETİN 15 RECEP YAVAŞ 16 ALİ ATABEYOĞLU 17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ 18 SERKAN BÜYÜK 19 MURAT SANCAK 20 ERKAN ÖZÇELİK 21 CANER ÖNER 22 BEYDA NUR AYÇETİN 23 FERDA KAPUCUOĞLU 24 NECDET ÖZTÜRK 25 SERDAR DOYURAN 26 ALİCAN ERDOĞAN 27 CELAL DENİZ
İSTANBUL 3. BÖLGE
1 FETİ YILDIZ 2 İSMAİL FARUK AKSU 3 HAYATİ ARKAZ 4 ARZU ERDEM 5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL 6 DAVUT HASKIRIŞ 7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK 8 ÖZGE TEKOĞULLARI 9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER 10 METİN ARI 11 BAHATTİN ŞENGÜL 12 OSMAN BÜYÜKKAYA 13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK 14 ALPARSLAN ÇATAK 15 İLKAY KAYMAK 16 DİLARA ERKUT 17 ASLIHAN SOYLU 18 MUSTAFA SEPİN 19 JASMİNA TÜRKOĞLU 20 VOLKAN BÜYÜKUSTA 21 NERGİS GÖK 22 OKAN DEMİR 23 MESUT YILDIRIM 24 MUSTAFA ALP 25 MEHMET BAŞAK 26 MEHMET ŞENER ÇELİK 27 BEKİR SITKI KARAUSTA 28 MEHMET GALİP DERE 29 ENES YILMAZ 30 MEHMET SIDDIK KAPLAN 31 HAKAN ÖZTÜRK 32 MEHMET GÜRBÜZ 33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA 34 MEHMET ALİ ÖZEL 35 MUHAMMED RAFET YİĞİT 36 BÜLENT ÖZCAN
İZMİR 1. BÖLGE
1 HASAN KALYONCU 2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN 3 CİHAN ASLAN 4 SELAHATTİN ŞAHİN 5 UFUK AKSOY 6 SIDIKA TOPAL 7 SALİM ARDUÇLU 8 LOKMAN KIZILÖRENLİ 9 NİHAL BAŞ 10 ALİ DURUT 11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ 12 HÜLYA AYKAÇ 13 HALİT GÖNDÜZ 14 KAYHAN DERYA
İZMİR 2. BÖLGE
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU 2 ABDULKADİR BEKTAŞ 3 İSMAİL OBUZ 4 AYŞEGÜL EKŞİ 5 RECEP AKAN 6 EYÜP ERİM ERGÖREN 7 ÇETİN ALTIN 8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN 9 AHMET DEHA İMAL 10 YİĞİT FİKRİ ATALI 11 HASAN SEKİN 12 ERHAN ELİBOL 13 MUSTAFA ÇİNTAŞ 14 MEHMET MERT DOLĞAÇ
KARS
1 TANER GÖKÇEK 2 UĞUR BOY 3 HALİL KEREM AYDIN
KASTAMONU
1 EMİN ÇINAR 2 ALPEREN ÖZMEN 3 ENGİN UZUNER KAYSERİ 1 İSMAİL ÖZDEMİR 2 MUSTAFA BAKİ ERSOY 3 ADNAN İNCETOPRAK 4 METE KURT 5 MÜLAYİM GÜL AKARSU 6 ERGÜN ERYILMAZ 7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ 8 KAYHAN SARAÇ 9 MUSTAFA BOZKURT 10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR
KIRKLARELİ
1 NUR AYBÜKE BAYBAŞ 2 GAMZE BOZDEMİR 3 ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT
KIRŞEHİR
1 ALİ AYDIN AKPINAR 2 MEHMET AY
KOCAELİ
1 SAFFET SANCAKLI 2 YUDUM KAŞIKÇI 3 EMRE KÜLCÜ 4 HAKTAN KALINTAŞ 5 HASAN GALYAN 6 CELALETTİN YAYLAK 7 SERKAN GÜNAYDIN 8 HALİL MAYA 9 MURAT BALTA 10 HAVVA KÖSE 11 MUHTEREN ÇAY 12 HACI ERTAN 13 İSA ARAZ 14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ
KONYA
1 MUSTAFA KALAYCI 2 KONUR ALP KOÇAK 3 CELİL ÇALIŞ 4 GÜZİDE ÇIPAN 5 HÜSEYİN KAVAS 6 BİLAL YİĞİT 7 MUSTAFA YAĞAN 8 MEHMET TURHAN 9 YASİN YAKAR 10 SALİH AKÇA 11 SONGÜL GİZEM YÜCEL 12 RAMAZAN UYAR 13 AYTEKİN MART 14 YAKUP KOCABAŞ 15 FATİH TOKLUCU
KÜTAHYA
1 AHMET ERBAŞ 2 MURAT GÜL 3 MEHMET DİNÇ 4 ARZU KURNAZ 5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR
MALATYA
1 MEHMET CELAL FENDOĞLU 2 ÖMER EKİCİ 3 MESUT SAMANLI 4 SELMA ÇİÇEK 5 MUHSİN YİĞİT 6 UĞUR SEVİM
MANİSA
1 ERKAN AKÇAY 2 ALİ UÇAK 3 ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK 4 MUSTAFA ÜNVEREN 5 GÜNGÖR DİNÇER 6 SEVAL BAŞKESEN 7 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN 8 NADİ SARI 9 DENİZ SEVİM 10 ÖZTÜRK DEMİR
KAHRAMANMARAŞ
1 ZUHAL KARAKOÇ DORA 2 TURAN ŞAHİN 3 ERTUĞRUL DOĞAN 4 ÖMER ÖZKAN 5 AZİZ KÖMÜRCÜ 6 HÜSEYİN ÇİÇEK 7 SERMET YILDIZ 8 MESUT ÇAKAR
MARDİN
1 FERHAN BOZKUŞ 2 MEHMET ERBOĞAN 3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN 4 ZEYNİ ALBAYRAK 5 BEDRETTİN ASLAN 6 OKTAY ŞENGÜL
MUĞLA
1 ÖZLEM BALCI 2 ERTUĞRUL AVCI 3 MEVLÜT KİRİŞ 4 ABDULKADİR TEKİN 5 ŞEVKET TOKUR 6 HİLMİ BAŞPINAR 7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER
MUŞ
1 LEVENT ÖZMEN 2 HALUK ZEKİ ÖĞRETEN 3 YAŞAR FURKAN BİNGÖL
NEVŞEHİR
1 FİLİZ KILIÇ 2 MUSTAFA ÇİFTÇİ 3 EMRE AKTAŞ
NİĞDE
1 CUMALİ İNCE 2 EMRULLAH TÜRE 3 AHMET YASİN ŞENTÜRK
ORDU
1 NACİ ŞANLITÜRK 2 EROL BAYRAM 3 DOĞUKAN AK 4 ALPASLAN TÜRKKAN 5 TUNCER USTA 6 AHMET TOPAL RİZE 1 RECEP BAKIRCI 2 REMZİ KUTANOĞLU 3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK
SAKARYA
1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL 2 AHMET ZİYA AKAR 3 HÜSEYİN EKŞİ 4 SEZER ŞENGÖZ 5 YAŞAR AYGÜNEŞ 6 ŞÜKÜR SALİH 7 NESRİN BURNAZOĞLU 8 ALİ HALİL
SAMSUN
1 İLYAS TOPSAKAL 2 ABDULLAH KARAPIÇAK 3 HÜSEYİN DEMİR 4 BERFİN KARA 5 YUNİS AKSU 6 YAŞAR DURSUN 7 İBRAHİM YÜKSEL 8 HAMİ KORKMAZLI 9 ABDÜLVAHİT VARDAR
SİİRT
1 NECDET KAYRA 2 İSMAİL KESKİN 3 OKAN IŞIKTAŞ
SİNOP
1 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI 2 HASAN ATAMAN
SİVAS
1 AHMET ÖZYÜREK 2 İLKER İPEK 3 KENAN ÇARBOĞA 4 MURAT SEVİNÇ 5 BAHADIR GÖKMEN
TEKİRDAĞ
1 İLKER YÜCEL 2 KORAY ÖNSEL 3 MURAT TURNA 4 GÖKHAN BAYLAN 5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR 6 FİLİZ ORMAN AKIN 7 HASAN MEMİŞOĞLU 8 NECMİ ÖZGÜL
TOKAT
1 YÜCEL BULUT 2 RECEP BOZDEMİR 3 AYHAN ÖZÇELİK 4 AYLA BEDİRHAN ÇELİK 5 UFUK DEĞERLİYURT
TRABZON
1 BEKİR SITKI TARIM 2 YAVUZ TELLİOĞLU 3 ŞENER PUL 4 EDANUR ALTINTAŞ 5 YUSUF ÇAKMAK 6 MURAT AKSOY
TUNCELİ
1 NİLGÜN DALKILIÇ ŞANLIURFA 1 İBRAHİM ÖZYAVUZ 2 HALİL BAKIŞ 3 HALİT YILDIZ 4 OSMAN MUTLU 5 MEHMET ARPACİ 6 MAHMUT POLAT 7 KEMAL GÜNEŞ 8 HAVVA BİRSEN DEGER 9 İSMAİL AKÇAKAYA 10 MUSTAFA AYĞIRCI 11 ALİ KURT 12 AHMET ERGÜN 13 HASAN KORUK 14 HAKKI KAYA
UŞAK
1 AYHAN KINDEN 2 OĞUZ ÇAKMAK 3 MUZAFFER SAİT DÖNMEZ
VAN
1 YAHYA CANCAN 2 AYHAN KAHRAMAN 3 FATİH ŞAHİN 4 ABDULSELAM ARVAS 5 SUNULLAH KELEŞ 6 ABDULHAKAN ÜÇDAL 7 ABDULAZİZ GÜLBAY 8 SERPİL TAŞKIRAN
YOZGAT
1 İBRAHİM ETEM SEDEF 2 KAZIM ERGÜN 3 ÜLKÜ YILMAZ 4 SEZER YOZGAT
ZONGULDAK
1 MURAT KOTRA 2 BAYRAM BOZKURT 3 ÖZLEM TAŞKIN 4 ENGİN SUNAT 5 SEMİH AYDIN
AKSARAY
1 RAMAZAN KAŞLI 2 MUSTAFA ZAVLAK 3 ÇİĞDEM ER 4 FATİH DOĞAN BAYBURT 1 BEKİR KASAP
KARAMAN
1 MAHMUT ÜNÜVAR 2 TURAN ŞENER 3 SOYDAN EVCİ
KIRIKKALE
1 HALİL ÖZTÜRK 2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI 3 MENDERES ERAY
BATMAN
1 RECEP ÇELİKKAYA 2 TEKİN GÜÇLÜ 3 HÜSEYİN KAZAK 4 HAKAN ATALA 5 ALPEREN ÖZDEMİR
ŞIRNAK
1 HALİL TATAR 2 FİKRET KAYA 3 İDRİS BARKIN 4 BAHATTİN SEVEN BARTIN 1 CEMAL AKIN 2 SEZAİ HANGİŞİ
ARDAHAN
1 ONUR ÜMİT IŞIK 2 NURSEN OPALAY
IĞDIR
1 YAŞAR KARADAĞ 2 İBRAHİM DİZMAN
YALOVA
1 NAMIK ÖZ 2 CEMİL TANRIKULU 3 ERKAN AKÇAL
KARABÜK
1 AHMET DÖNMEZ 2 MURAT KARAGÜL 3 DİLEK ÜNVER
KİLİS
1 MUSTAFA DEMİR 2 FATİH KAYA
OSMANİYE
1 DEVLET BAHÇELİ 2 RUHİ ERSOY 3 HAKAN HAKKOYMAZ 4 ALİ FUAT KARDAŞ
DÜZCE
1 ÜMİT YILMAZ 2 RÜMEYSA ATASEVEN 3 ÖMER ALBAYRAK