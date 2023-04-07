Akbank, TEB, Garanti ve Finansbank açıklama yaptı: Emekliye ve çalışana bu akşamdan sonra 160.000 TL verecek

Emekliye ve çalışana bu akşamdan sonra 160.000 TL verecek! Akbank, TEB, Garanti ve Finansbank açıklama yaptı. Akbank, TEB, Garanti ve QNB Finansbank, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bugünden itibaren başvuruların alınacağı kampanyada, 24 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verilecektir. 160 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunulacak olan kampanya, özellikle borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara yöneliktir.

Kampanyanın Detayları

4 bankanın ortaklaşa gerçekleştirdiği kampanyada, Akbank, TEB, Garanti ve QNB Finansbank ihtiyaç kredisi vermektedir. Başvurular, bankaların şubeleri, internet siteleri, mobil uygulamaları veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Kampanya dahilinde, 24 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verilecektir. Kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda, ödemeler aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen kişiler, en yakın banka şubesine giderek veya online olarak başvuru yapabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi kullanmanız için bir kampanya hazırlamıştır. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak veya Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek olan ihtiyaç kredisi, acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için idealdir.

TEB, QNB ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi

TEB, QNB ve Garanti Bankası, 160000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirmektedir. Başvurular, bankaların şubeleri, internet siteleri veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.

Kampanyadan Nasıl Faydalanılır?

Kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin, öncelikle başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

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