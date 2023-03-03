Son Dakika: Meral Akşener Altılı Masa’dan Neden Ayrıldı? Altılı Masa Dağıldı Mı?

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Altılı Masa’nın dün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında önemli bir basın toplantısı düzenledi. İyi Parti Lideri Meral Akşener tarafından düzenlenen basın toplantısı günün çok konuşulan konusu oldu. Peki Meral Akşener Altılı Masa’dan ayrıldı mı? Sizler için haberimizin devamında altın masanın dün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında Meral Akşener tarafından yapılan açıklama hakkında detayları yazdık.

18 Şubat tarihinde deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında Altılı Masa liderleri geçtiğimiz akşam Saadet Partisi genel merkezine bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmuştu. İyi Parti Lideri Meral Akşener ise toplantı sonrasında kameralar önüne geçerek önemli açıklamalar yaptı.

Altılı Masa’da Kimler Var, Altın Masa Liderleri Kimdir?

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

Genel idare kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bir tercihi zorlandığını ve bir kıskaca alındığını ifade etti. Dayatmalara boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun isminin adaylık için dün toplantıda beyan edildiğini belirtti. Ancak kendilerinin ise Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adını andıklarını belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şahsi hırsların Türkiye'ye tercih edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayını dün tartıştıklarını belirten Akşener, bu doğrultuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerin beş parti tarafından paylaşıldığını aktardı. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için görüşlerini beyan ettiklerini ifade eden İyi Parti Genel Başkanı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında bu iki ismin açık ara kazandığını gördüklerini söyledi. Bunun yanı sıra sağlıklı bir şekilde aday belirleme sürecinin yönetilmesi adına tüm partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdiklerini söyledi.