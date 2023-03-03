Patlıcanlı Börek Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?

Çıtır çıtır patlıcanlı börek yapmak sabah kahvaltılarında değişik lezzetler arayan kişiler için birebir olmaktadır. Bunun yanı sıra spontane bir şekilde eve gelen misafire de hızlı bir şekilde hazırlanarak sunulabilecek olan patlıcanlı börek sıklıkla evlerde tercih edilmektedir. Yapılışı oldukça kolay olan bu tarif lezzetli olması ile bilinir.

Akşam yemeklerinden kahvaltı sofralarına farklı ve pratik bir lezzet arayanlar adına patlıcanlı börek yapmak çok iyi bir seçim olarak görülmektedir. Patlıcanlı börek kolay bir şekilde hazırlanır ve lezzeti ile damaklarda şenlik yaratması ile bilinir.

Patlıcanlı börek malzemeleri arasında 2 adet hazır yufka bulunur ve sosu için 8 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı un, 8 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi gereklidir. Patlıcanlı böreğin iç harcı için 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yeşil biber, 1 adet domates, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı tuz, 3 adet patlıcan, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı toz biber gereklidir. Bu tarifin üzerini süslemek için ise çörek otu ve bir yumurta sarısı kullanılır.

Patlıcanlar küpler haline getirilir ve tuzlu suyun içerisinde yarım saat bekletilir. Patlıcanlar tencereye yağı koyarak kızartılır ve soğanlar rendelenmesi sonrasında biberler ile kavrulur. Patlıcanlar ve salça ilave edilir ve yufka katlanarak üçgen şeklinde kesilir.

Bir yufkadan 16 adet üçgen elde edilmesi sonrasında sos karışımı fırça yardımıyla sürülür ve iç harcı yufka içerisine eklenir. Yumurta sarısına kalan sos karışımı eklenir ve güzel bir şekilde karıştırılır. Diğer yufkaya da aynı işlem uygulanır ve börekler yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Böreklerin 40 dakika boyunca 180 derece fırında pişmesi tavsiye edilmektedir.