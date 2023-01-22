Son Dakika: Meclisten geçti, Emeklilere ek ödeme limiti olarak 44.000 TL ödeyecekler, Bankalar da duyurdu

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyanın duyurusu paylaşıldı ve 44000 TL'ye kadar devlet destekli ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için Meclis onayından da geçen ek ödeme limitleri 44000 TL olarak vatandaşlara sunulacaktır. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde dilediğiniz zaman, ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve kamu bankaları üzerinden işlem yapabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 44000 TL nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilirken, kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalara sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda, katılabilirsiniz.

Emekli maaş alan vatandaşlara nakit ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa maaşlarını Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almaları gerekiyor. 3 banka üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu 44000 TL'ye kadar yapmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi ödemesi verilecektir. 44000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda da 36 ay vadeye kadar işlemleri gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

44000 TL kredi kullanacak olan emeklilere başvuru yapmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan kamu bankaları aynı zamanda borç kapatma kredisi içinde destek vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvuru yapmalarını istemektedir.