İşgal Altındaki Herson'da Rus Tarafından Atanan Yetkili Patlamada Öldü

Ukrayna'nın işgali altındaki Kherson bölgesinin Rus yönetimindeki üst düzey bir yetkilisi, Rus destekli yetkililere yönelik bir dizi saldırının sonuncusu olan bariz bir suikastta öldürüldü.

Kherson askeri-sivil yönetiminin aile, gençlik ve spor dairesi başkanı Dmitry Savluchenko, Cuma günü meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Kherson bölgesinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, ölen kişinin kimliğini RIA Novosti haber ajansına doğruladı.

Kentin sivil ve askeri yönetiminin basın servisi, Rusya'nın TASS haber ajansına bunun "hedefli bir suikast" olduğunu söyledi ve yetkilinin patlamada ölen tek kişi olduğunu da sözlerine ekledi.

TASS, patlamanın iki arabayı yaktığını ve yakındaki dört katlı bir evin camlarını paramparça ettiğini söyledi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeybatısında yer alan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk haftasında işgal edilen Kherson, Moskova birlikleri tarafından bastırılan düzenli sivil protestolara sahne oldu.

Ukrayna medyası, Rus destekli yetkililere karşı partizan faaliyetlerinin arttığını bildirdi.

Çarşamba günü, Chornobaivka köyündeki Rus yanlısı bir yetkili, arabasına yerleştirilen bombanın patlamasından sağ kurtuldu.

Ukrayna ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kherson kentinde bir sahil kafesine silahlı bir kişinin ateş açması sonucu iki Rus askerinin öldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını söyledi.

Yerel haberlere göre, 18 Haziran'da Rus tarafından kurulan yönetime katılan yerel bir hapishane müdürü bomba patlamasında yaralandı.

Mayıs ayı sonlarında, güney Zaporizhzhia bölgesindeki Rus birliklerinin şehri ele geçirmesinin ardından atanan Enerhodar belediye başkanı, Moskova'nın Ukrayna milliyetçilerini suçladığı bir patlamada yaralandı.

Savaştan önce 300 bin nüfusa sahip olan Ukrayna'nın güneyindeki Kherson kenti, Rusların eline geçtiğinden beri dış dünyayla neredeyse tamamen kopmuş durumda.

Rus silahlı kuvvetleri, bölgedeki televizyon kulelerini Rus televizyon kanallarını ücretsiz yayınlayacak şekilde yeniden yapılandırdı. Moskova da rubleyi tanıttı ve Rus pasaportlarını dağıtmaya başladı.

Ukrayna'nın Kherson'daki karşı taarruzu, Donbas'ta şiddetli savaşlar ortasında durdu.

Ukrayna ordusu, gidişatı tersine çevirmek için Batı silahlarının yeni teslimatlarına güveniyor.

Çarşamba günü Kiev , Amerika Birleşik Devletleri'nden Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi veya HIMARS aldığını söyledi. Uzun menzilli füzeler, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden topçu savaşında erişimini genişletecek.