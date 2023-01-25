Son dakika Meclis'e geldi! EYT’liler nasıl emekli olacak? EYT'de staj ve çıraklık kapsamda mı?

Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu’na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT’liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar…



*EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak?

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu anlamda kapsama hem SSK’lı hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanlar girecek. Tasarı 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor. Buna göre SSK’da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak. İlk sigorta olunun tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak. Prim şartı olarak ise SSK’da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5 bin gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında ise çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek. Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.





*Şartlarda değişiklik olabilir mi?

Taslak metin 8 Eylül 1999 öncesi şartları tekrar getiriyor. Bu konuda Meclis aşamasında önergelerle değişiklik teklifleri olabilir. Ancak bunun oy çokluğu ile kabul edilmesi de gerekiyor.





*Kısmi emeklilik şartları neler?

Taslakta her üç kurum için kısmi emeklilik şartları da korunuyor. Buna göre SSK’da kısmi emeklilik için 3600 gün (10 yıl) prim ödenmiş olması yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da ise kısmi emeklilik için 5400 gün (15 yıl) aranacak. Burada mevcut durumda yaş şartları bu primlerin tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor. 8 eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülmesi de gündemde. Bu durumda kısmi emeklilikte kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı yeterli olacak.





*Staj ve çıraklık kapsamda mı?

Staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da şu anda mümkün değil. Ancak Meclis aşamasında bu taleplerin gündeme gelmesi de bekleniyor.



haber24.com özel haber