Son Dakika: Maaş ve İkramiyehe Zam Yapılacak!

İlgili Bakan Bizzat Açıkladı: Maaş ve İkramiyehe Zam Yapılacak! Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi işçileri sendikasının düzenlemiş olduğu "gıdanın geleceği ellerimizde” zirvesine katılım sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin burada yapmış olduğu açıklamada emekli ile emekli adayı ve memur ile çalışan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren düzenlemeler ile alakalı önemli açıklamalar yaptı.

Öncelikli olarak memur ve emekli vatandaşların maaş ve ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge çalışmalarında Mayıs sonu itibari ile çalışmaların sona ereceğini söyledi.

Daha sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun taslağı şeklinde 3600 ek gösterge çalışmalarının sunulacağını ve yasal bir hal alması ile beraber emekli vatandaşların alacakları ikramiyelerin artış yaşanacağını ve memurların alacakları maaşın da yine aynı şekilde bir artış yaşanması durumunun olacağını burada yapmış olduğu açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar konusunu da aynı şekilde hükümetin programında yer aldığını ve şu anda masadaki yerini aldığını söyledi.

Bakan Bilgin daha sonrasında ise mayıs ayı itibariyle çalışmaların sonlanması ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli çalışmaların yapılması ile beraber din görevlileri, polis, öğretmen, hemşire maaşları da 3600 ek gösterge çalışmalarının sonunda maaş artışı yaşamaları bekleniyor.

Memur-sen genel başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge çalışmalarının daha çok memur kesimini kapsaması için çalışıyoruz

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasından hemen sonra Memur Sen genel başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamalarda ise 3600 ek gösterge çalışmalarının memurların tamamını kapsaması için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.