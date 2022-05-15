"Oturacağım Evin Parasını Kamu Bankaları Ödesin!” Diyorsanız Bu Habere Dikkat! 0.89 ve 0.99 faiz oranı ile konut kredisi konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar açısından sıfır ve ikinci el konutlar için başvuru şartları neler? Müracaat işlemleri ne zaman başlayacak? Kamu bankalarının duyuruları ve çok daha fazlası haberimizde sizi bekliyor...

Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini sonrasında bütün konut alma niyeti bulunan vatandaşlar, kamu bankalarının ilan ettikleri duyuruları takip etmeye başladı. En çok aranan konu ise konut kredisi kullanım koşulları ve başvuruları ne zaman başlayacağı ile ilgili olmaktadır. İşte karşınızda kredilere yönelik bütün detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

0.99 Faizli İlk Evim Konut Kredisi Koşulları Neler?

0.99 faiz oranı ile müracaat işlemleri gerçekleştirecek olan ilk evim konut kredisi paketinde yurttaşlar, ilk kez ev alıyor olmaları koşulu ile kredilerini alabilecek. Kredi müracaat işlemleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından alınacak. Müracaat işlemleri onay verilen vatandaşlar sıfır konutlar için 2 milyon TL'ye kadar kredi alabilecek. Geri ödemeler ise 120 aylık vade seçeneği şeklinde olacak.

0.89 faiz oranı ile ikinci el ya da sıfır konut kredisi kampanyası detayları neler?

0.89 faiz oranı ile müracaat işlemleri alınacak olan vatandaşlar açısından kamu bankaları dönünce de altın bozulmasına bakıyor. Döviz yahut altın bozdurmak sureti ile konut sahibi olmak açısından hareket eden vatandaşlar açısından kredi paketi toplamda 2 milyon TL'ye varan kredi avantajı sunacak.

Geri ödeme işlemleri ise 120 aylık vade seçeneği şeklinde olacak ve vatandaşlar, bu paket ile gerek sıfır gerekse de ikinci el konut alabilecek.