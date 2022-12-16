SON DAKİKA KYK Burs Ve Kredi Sonuçları Açıklandı ! E devlet SORGULAMA Ekranı Sonuçlar Ve Sorgulama Nereden Nasıl Yapılır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin açıklandığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2022 yılı burs ve kredi sonuçları ve bu sonuçların nereden, nasıl sorgulanabileceği, ödemelerin ne zaman yapılacağı netleşti. E-devlet sistemi üzerinden KYK burs ve kredi sonuçlarının sorgulanabileceği, lisans öğrencilerine 1.250 Türk Lirası ücret ödeneceği ve bu ödemelerin ne zaman yapılacağı bilgileri de verildi. Eğer KYK burs ve kredi sonuçlarını öğrenmek istiyorsanız, e-devlet sistemini kullanarak KYK'nin resmi internet sitesinden sonuçları sorgulayabilirsiniz. Ödeme detayları ve zamanları hakkında bilgi almak için de KYK'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya KYK'ye telefon ederek bilgi alabilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2022-2023 yılı için yapılan burs ve öğrenim kredisi değerlendirmesi sonucunda, bu sonuçların e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı ve sorgulanabileceği belirtilmiş. Bu sonuçları sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekecek. Eğer adaylar "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılaşırlarsa, geri ödemesiz olarak burs alabilecekler. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak. Ayrıca, lisans öğrencilerine 1.250 Türk Lirası, yüksek lisans öğrencilerine 2.500 Türk Lirası ve doktora öğrencilerine ise 3.750 Türk Lirası öğrenim kredisi verileceği de belirtilmiş. Bu sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, KYK'nin resmi internet sitesinden veya e-devlet sisteminden sonuçları sorgulayabilirler.

Burs ve Öğrenim Kredisi Nedir ?

Burs, yüksek öğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacıyla verilen bir para miktarıdır. Bu para miktarı, öğrencinin başarısı, ihtiyaç durumu gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre verilir. Burs, öğrencinin geri ödemesi yapması gerekmeyen bir para miktarıdır ve öğrenim gördüğü süre boyunca verilebilir.

Öğrenim kredisi ise yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen bir borç paradır. Bu borç para, öğrencinin normal öğrenim süresince gereksinim duyduğu miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanır ve öğrenciye verilir. Öğrenim kredisi, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan bir borçtur ve öğrenim süresince verilir. Öğrenim kredisi alan öğrenciler, öğrenim süresinin bitiminden itibaren belli bir süre içinde borçlarını geri ödeyeceklerdir.

Burs ve öğrenim kredisi, yüksek öğrenim gören öğrencilere maddi destek olmak amacıyla verilen farklı para miktarlarıdır. Burs, geri ödemesi yapılmayan bir para miktarıdır ve öğrenim süresince verilebilir. Öğrenim kredisi ise zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan bir borçtur ve öğrenim süresince verilir. Öğrenim kredisi alan öğrenciler, öğrenim süresinin bitiminden itibaren belli bir süre içinde borçlarını geri ödeyeceklerdir.