PTT Destekli Yeni Kampanya! PTT Üzerinde Hesabı Olan, Olmayan Herkes Alabilecek

PTT destekli yeni kampanya kurum tarafından duyuruldu. PTT üzerinde hesabı olan olmayan herkes başvuru yaparak alabilecek. 2 bin liradan 40 bin liraya kadar kredi imkânı verilecek. Son dakika olarak PTT tarafından duyurulan kampanyada onay hemen verilecek. Kampanya ile ilgili detaylar haberimizde…

Pandemi döneminde, kredi almak isteyen vatandaşlara kredi notu düşük olsa bile kredi veren PTT yeni kampanyalar ile vatandaşların imdadına yetişiyor. Uygun faiz oranları kredi kampanyalarına devam eden PTT, Aktifbank aracılığı ile yeni kampanyalar düzenliyor. Yeni başlatılan kampanyada özellikle kredi notu düşük olan kişilere anından onay veriliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada kurum tarafından verilecek kredi tutarları 2 bin liradan 40 bin liraya kadar çıkıyor. Başvuru alternatifi olarak SMS yöntemi de kullanılıyor. Başvuru yapılarak 5 dakika gibi kısa sürede sonuç öğrenilebilecek.

Aktifbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank tarafından verilecek kredilerde vade 36 ay olarak belirlenirken, 3 ay ertelemeli olarak onay alınabilecek. Kredi başvurularında müşterileri hızlı olarak sonuç bildiriliyor. SMS yöntemi ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonlarından mesaj atarak başvuru yapabilirler. Cep telefonunun mesaj kısmına Kredi TC kimlik numarası yazılarak başvuru yapılır. Başvuruda bulunan kişilere kısa sürede kredi sonucu bildirilir. Olumlu onay alan kişiler kredilerine PTT üzerinden alabildikleri gibi belirtecekleri adreslerden da alabilecek. Aktifbank üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak da onay alabilir.

PTT üzerinden maaş alan kişilerin yanı sıra PTT üzerinden kredi kullanmak isteyenler de PTT yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3050 nolu numaraya göndererek başvuru yapabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişilere 36 ay vadeli ve 40 bin lira tutarlı kredi için onay verilir. Onaylanmış olan krediye hemen kullanabilirsiniz.