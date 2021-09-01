Son Dakika: Kredi çekecekler dikkat! Artık limitler yükseldi

Kredi çekecekler dikkat! Artık limitler yükseldi. Kredi almak isteyen kişiler artık internet üzerinden daha yüksekliklerde krediler kullanabilecek. Daha önce 10.000 TL ve 20 bin TL arasında kredi veren bankalar artık internet bankacılığını kullanan müşterilere yüksek limitli krediler sunuyor. İnternet bankacılığı üzerinden online kredi kullanmak isteyen kişiler yüksek limitli kredileri alabilmeleri için 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredileri de düşük faiz oranları ile ve masrafsız olarak kullanabilecekler. Bankaların yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir ve kredi onayı sonrasında hemen kredinizi hesabı atabilirsiniz. Kredi çekecek olan kişiler için kredi politikası şu şekilde...

Kredi kullanmak isteyenlere şartler nedir?

İnternet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanabilmeniz için en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması şartı vardır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen bu şartlara uygun olmaları durumunda kredilerinin hızlı bir şekilde kullanabilirler. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ayrıca bankalar üzerinde güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatmaları gerekiyor. Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapattıktan sonra banka üzerinden hemen Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Özellikle online internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler yüksek kredi notunun olması gerekiyor. Bankalar hızlı bir şekilde Kredi kullanacak olan kişilerin Kredi notuna bakarak onay verdikleri için online olarak hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız bankada hiçbir sicili sıkıntının olmaması gerekmektedir.

Hangi bankalar yüksek limitli internet kredisi veriyor?

internet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler bankalar aracılığı ile bu işlemlerin hızlı bir şekilde yapabilecekler. internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Akbank Finansbank İş Bankası ve Denizbank gibi bankalardan yüksek limitli kredi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanan müşteriler 200 bin TL'ye kadar aynı gün içerisinde online internet bankacılığı kredisi kullanabiliyorlar. Yapı Kredi Bankası 200 bin TL'ye kadar verdiği bu kredileri kendi özel müşterilerini olarak hazırlanmıştır. İnternet üzerinden alacağınız tüm krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.