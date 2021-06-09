Son Dakika Konya'da deprem! 9 Haziran 2021 Son depremler Kandilli Rasathanesi AFAD

Son Dakika Konya sallandı! Konya'da 9 Haziran 2021 şiddetli deprem meydana geldi. Konya depremin şiddeti belli oldu. 9 Haziran 2021 Çarşamba Konya depremin şiddeti belli oldu!

Konya'da deprem oldu!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika yaptığı duyuruda Konya'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Konya'da meydana gelen depremin şiddeti 3.3 olarak açıkladandı!

Kandilli Rasathanesi 9 Haziran 2021 son depremler!

9 Haziran 2021 çarşamba Konya sonraıs Akdeniz, Aydın ve Ege Denizi depremler olmaya devam ediyor!