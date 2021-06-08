Son Dakika Adana'da şiddetli patlama! Adana'da patlama sesi sebebi ne?

Son Dakika Adana'da gece yarısı patlama sesleri. 8 Haziran salı gecesi Adana'da patlama sesleri duyuldu. Adana'da meydana gelen patlama sesinin sebebi ne? Adana'da ne patladı?

Son DAkika Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

Adana'da gece yarısı peş peşe korkutan patlama sesleri. Adana'da 8 Haziran Salı gecesi ve hemen ardından 9 Haziran çarşamba gecesi peş peşe patlama sesleri duyuldu. Tüm Adana'da duyulan patlama sesinin sebebi merak ediliyor!

Adana'da ne oldu? Ne patladı?

Adana'da sebebi henüz bilinmeyen bir patlama oldu. Adana'da patlamanın sebebi gelir gelmez sizlere paylaşılacak. Adana'da ne patladığı da bilinmiyor.

Adana'da patlamanın sebebi belli oldu!

Adana Tarsus'da da hissedilen patlamanın Dağlıoğlu mahallesinde memoil yakıt istasyonunda olduğu ve çok sayıda ölü yaralı olduğu bildiriliyor. Petrolün çevresinde evlerin yıkıldığı öğrenildi.

Adana'da ilk gelen bilgi olan petrolde patlama sonrası petrole gidenler patlama olmadığı ve Adana'da patlama sesinin uçaklardan geldiği iddia ediliyor.